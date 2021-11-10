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‘Türkiye helal turizmin baskenti olabilir’

#COOP TRR#Helal Turizm#AVRUPADAN HABERLER
‘Türkiye helal turizmin baskenti olabilir’

Kovid 19 salgını nedeniyle oldukça zor günler geçiren ve Almanya’da bir yılı aşkın süredir turizm sektöründeki istikrarsızlık nedeniyle bir araya gelemeyen seyahat acenteleri, Türk Seyahat Acenteleri Birliği (COOP TRR) organizasyonuyla Duisburg’da kahvaltıda bir araya gelerek yeni dönemde yapılacak çalşımaları değerlendirdiler. 

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COOP TRR kurucularından Fatih Şenel, bu yıl Türkiye turizminin geç de olsa bir hareketlilik yaşadığını ve 2022 yılının umut verici olduğunu ve yeni çalışmalar içinde olduklarını ifade etti. Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki çeşitli seyahat acentelerinin yanı sıra Türkiye’den gelerek COOP TRR’nin davetine katılan Namila yöneticileri de Avrupa ile ortak çalışabilecekleri projelerini tanıttılar. Türkiye’de helal turizm veya İslami otel turizmi olarak tanınan ve Müslüman muhafazakâr kesime yönelik hizmet sunan tur operatörleri, seyahat şirketlerine bir yenisi daha katıldı. Sektörde ihtiyaç olduğunu gören Furkan Uysal ve Ferit Turgut 2021’de Amsterdam merkezli olarak kurdukları Namila şirketiyle helal turizm hizmetini Avrupa ve tüm dünyaya yaymayı amaçlıyorlar.

KONSEPT HERKESE AÇIK
Namila Avrupa Direktörü Tuğrul Aras, seyahat acentelerine birlikte çalışma koşullarını ve Müslüman Dostu Aile Tatili olarak tanımladıkları tatil hizmetlerini tanıttı. Özellikle Müslüman muhafazakâr yaşam tarzını benimseyen kesimlere tatil planlamadan, otel, villa, yat kiralama ve kültür turlarına kadar, ihtiyaç duydukları her türlü hizmeti sunan Namila şirket kurucusu Furkan Uysal konseptlerinin herkese açık olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

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‘SADECE TÜRKİYE DEĞİL DÜNYAYA DA AÇILMAK İSTİYORUZ’
“Hizmetlerimizi sadece iç turizme yönelik değil dünyaya da yaymak istediğimiz için şirketimizi Amsterdam’da kurduk. Almanya ve Antalya‘da da şubelerimiz var. Biz sadece Türkiye’deki helal turizm otellerini değil , tüm dünyadaki helal turizm ozellerini de satmak istiyoruz. Muhafazakâr kesime tatil hizmeti veren bu tür oteller, Fas‘ta Fransa‘da Maldivler’de de var. Müşteri kitlemiz ilk etapta Türkler, daha sonra Avrupa’daki ve dünyadaki Müslümanlar. Türkiye’de şu anda yaklaşık 82 otel var helal turizm konseptinde hizmet veren ancak ihtiyaç çok daha fazla.

‘Türkiye helal turizmin baskenti olabilir’
‘ALKOL YOK, HELAL KESİM ET KADINLARA ÖZEL HAVUZ
Bizim helal otel konseptimizi geleneksel konseptten ayıran 3 temel unsur var: Birincisi alkol olmayacak, ikincisi helal kesim et olacak kesinlikle domuz eti olmayacak ve üçüncüsü de, kesinlikle sadece kadınlara özel havuz olacak. Bu üç şey dışında farklı bir şey yok. Bunun dışında kadınlara ekstra hizmet sunan oteller de olabilir. Ancak bizim çalışabilmemiz için bu üç şart yeterli. Kadın erkek ayrımı sadece havuz veya SPA kısmında onun dışında ortak alanlarda ayırım yok. Elbette burada da uyulması gereken kural, havuz kıyafetiyle ortak alanlarda dolaşmamak, yemek salonuna geçmemek.“

‘HASSAS TURİZM’
Sloganlarının ‘Müslüman Dostu Aile Tatili’ olduğunu ifade eden Furkan Uysal, kendi konseptlerine sadece muhafazkâr Müslüman kesimden değil farklı kesimlerden, hatta Türk veya Müslüman olmayan insanlardan da talep geldiğini belirtiyor. Şirket kurucularından Ferit Turgut helal turizm yerine ‘hassas turizm’ adlandırmasını kullanarak “Türkiye bu hassas turizmin daha büyük pazarı ve dünyada da lideri olabilir diye düşünüyoruz. Bu konseptte Fas’ta, Mısır’da da yerler var ama, nasıl Türkiye turizmin başkenti olabildiyse, hassas turizm diyebileceğimiz helal turizmde de başkent olabilir diye düşünüyoruz. Yani bu bize çok uzak bir konsept değil sözleriyle Türkiye’nin helal turizmde öncü ülke olabileceğini söylüyor. Furkan Uysal, “Bir kredi kartı şirketinin yaptığı araştırmaya göre 2024 yılında Müslümanların tatil harcamalarının 260 milya doları bulacağı söyleniyor” diyerek bu meblağda helal turizmin payının çok çok düşük olduğunu ifade etti. Türkiyenin çok geniş olanaklara sahip olduğunu anlatan Uysal, “Ancak bu işe yatırım yapılırsa Türkiye bu 260 milyar doların yarısına talip olabilecek potansiyelde” dedi.

 

 

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#COOP TRR#Helal Turizm#AVRUPADAN HABERLER

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