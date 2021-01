Türkiye hayranı boksöre KİRLİ OYUN

Muhammed Ali, Mike Tyson ve Evander Holyfield gibi dünya devi boksörlere yaptığı oyunlar ile canından bıktırarak, ringlerden soğutan ünlü promotörü Don King, Türkiye hayranı Müslüman boksör Mahmoud Charr’ı da iki yıldır canından bezdirdi. Don King, kendi boksörü WBA geçici şampiyonu Trevor Byran, ile aynı federasyonun dünya şampiyonu Mahmoud Charr, arasında maç yapmak için yaklaşık iki yıl önce anlaştı. Muhammed Ali ile George Foreman arasındaki dünyanın en büyük maçı olarak kabul edilen ‘The Rumbele in the Jungle’ 30 Mayıs 1974 maçının yapıldığı Zaire’nin başkenti Kinshasa’da karşılaşma düzenleyeceğini söyledi ancak bu gerçekleşmedi. Daha sonra panama adalarında dev bir karşılaşma organize edeceğini söyledi ve bu da aynı akıbete uğradı. Şimdi ise 29 Ocak Cuma akşamı Hollywood’da bir karşılaşma gerçekleştireceğini resmi internet sitesinden açıkladı. Tabi tüm bu entrikalar dünya şampiyonu Mahmoud Charr’a çok zaman kaybettirdi. Geçtiğimiz aylarda Türk boks kulübü EC BOXİNG’e transfer olan WBA (Dünya Boks Birlirği) ağır sıklet şampiyonu Müslüman boksör Mahmoud (Manuel) Charr, Tüm hazırlıklarını yaptığını belirterek, ‘Ben, başıma böyle bir şey geleceğini tahmin ederek antrenmanlarımı hiç aksatmadım ve her an maça çıkabilecek şekilde formda tuttum kendimi. Nihayet düşündüğüm başıma geldi ve maça sadece birkaç hafta kala ringe çıkacağımı öğrendim. Ben üzerime düşen tüm görevleri yaptım. Sözleşmeleri eksiksiz imzaladım. Doping testlerimi yaptırdım. Korona testlerimi yaptırdım ve her şeyimle maça çıkmaya hazırım. Don King, şu ana kadar ne otel rezervasyonum, ne uçak biletim, ne vize işlemlerim ve ne de diğer rezervasyonlarımı yaptırmış değil. Salonu bile kiralamamış. Don King, bu hareketleriyle Dünya Boks Birliği’ne (Bakın ben her şeyi yaptım ama Mahmoud Charr, vizesini alamadı ve maça gelemedi) diyerek boksörü Byran’ın, haklarını kaybetmesini önlemek istiyor sanırım. Benim Trevor Byran’ın yeneceğimi biliyor ve bundan korkuyor. Şayet Don King, bu kez de karşılaşmayı gerçekleştirmezse kendi boksörü olan Trevor Byran, WBA geçici dünya şampiyonluk kemerini kaybedecek ve ben de federasyonun bana zorunlu koştuğu bu maçı yapmak mecburiyetinde kalmayacağım’ şeklinde konuştu. Sporcunun basın danışmanı Vedat Alyaz, ‘WBA, başkanı Gilberto Jesus Mendoza, 29 Ocak'ta düzenlenecek mücadeleyi zorunlu kıldı ve dövüşçülerden herhangi biri sözleşmeye uymazsa şampiyonluk pozisyonlarını kaybedeceklerin açıkladı. 2018 yılındaki bir toplantıda kendisine selam veren Mike Tyson, eski promotörü Don King’in suratına su serperek, aradan geçen onca yıla rağmen başına oynanan oyunları hala unutmadığını göstermişti’ şeklinde konuştu. Ayrıca Müslüman dünya şampiyonu Charr, bugün efsane dünya şampiyonu Muhammed Ali’nin doğum günü olması nedeniyle sosyal medya hesabından: (İyiki doğdun boksun babası) yazısız eşliğinde birlikte çekildikleri resmi paylaştı.