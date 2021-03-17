‘Türkiye güvenilir ortak olduğunu ispat etti’

BERLİN’de düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan hükümet sözcüsü Ulrike Demmer, anlaşmanın ortak bir başarı olduğunu ve karşılıklı çıkarlara dayandığını ifade etti. Türkiye’nin 3.6 milyon mülteciyi alarak büyük bir övgüyü hak ettiğini söyleyen sözcü, mutabakat sayesinde Ege Denizi’ndeki ölümle sonuçlanan insan kaçakçılığıyla başarılı bir şekilde mücadele edildiğini kaydetti. Sözcü Demmer, Ege Denizi’ndeki ölümlerin azaldığını da söyledi.

YARDIMLAR YERİNİ BULDU

Demmer, AB yardımları sayesinde Türkiye’nin mültecilerin sağlık, eğitim ve sosyal yaşamlarıyla ilgili ihtiyaçlarını karşıladığını ve yaşam şartlarının iyileştiğini kaydederken, “Türkiye güvenilir bir ülke olduğunu ispat etmiştir” dedi. Sözcü, 1.8 milyon mültecinin her gün yaşam için gerekli ihtiyaçlarının giderildiğini, 660 bin mülteci çocuğun okula gittiğini ve 14 milyondan fazla doktor kontrolünün gerçekleştiğini belirterek, yardımların yerini bulduğunu belirtti.