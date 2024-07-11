Türkiye Günü’ne büyük ilgi

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DÜSSELDORF’taki eski merkez kütüphanede düzenlenen ‘Stadion der Träume’ (Rüyalar Stadyumu) adlı etkinlikte, başta Almanya Balıkesirliler Derneği (BAL-DER) ve Karesi Folklor ekibi olmak üzere, Yunus Emre Enstitüsü ebru sanatçılarıyla, Düsseldorf Başkonsolosluğu, Maarif Vakfı, çocuk kitapları ve okuma köşesiyle Köln Kütüphane, Universal-Culture-Connection Derneği (UCC), tekstil sanatçısı Nurten Kocaman, güzel yazı yazma sanatçısı, kaligraf Muhammet Tanrıkulu, Nihan Ulutan ve NRW Kadınlar Korosu katkıda bulundu. Türklerin yanı sıra yabancı konukların da ilgi gösterdiği etkinlikte, Koch dich Türkisch, Karadeniz Restoran ve UCC Derneği’nin açık büfesi konuklara birbirinden lezzetli mezeler, atıştırmalıklar ve yemekler sundu.

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Karesi Folklor Ekibi’nin zeybek dansıyla başlayan etkinlikte, güzel yazı yazma sanatçısı, kaligraf Muhammet Tanrıkulu standında kaligrafi örnekleri sunarken, kendisini izleyen meraklı davetlilere de güzel yazı yazmayı öğetti. Tanrıkulu, yaklaşık 20 yıldır hat sanatıyla uğraştığını ve workshoplarla Almanya’da pek çok yere gittiklerini, Almanlara, yabancılara, hat sanatını tanıttıklarını söyledi. Düsseldorf Belediyesi’nin daveti üzerine ‘Rüyalar Stadyumu’ etkinliğine katıldıklarını belirten Tanrıkulu, konukların ilgisinden memnun olduğunu ve kursa katılanların kısa sürede başarılı işler ortaya çıkardığını söyledi.Etkinliğin en ilgi çeken stantlarından biri de tekstil sanatçısı Nurten Kocaman’ın anahtarlık yapma, tişört boyama, tişörtlere bayrak dikme tekniklerini gösterdiği standıydı. Özellikle kadınların yoğun ilgi gösterdiği standa kadınlar tişörtlere bayrak dikti, ayakkabı bağlarıyla anahtarlık yaptı. Kocaman, tekstil başta olmak üzere farklı malzemelerle de çalışmayı sevdiğini, daha çok çay poşeti etiketleri, şeker çikolata etiketleri, eskiden dikilen tekstil maskeler gibi elde olan malzemelerle geri dönüşüme katkı sunan yöntemlerle üretmeyi sevdiğini söyledi.UCC Derneği Başkanı ve Aynur 3K Müzik Atölyesi kurucusu Aynur Cronauers, Türk mutfağını, müziğini, kültürünü en güzel şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi. Hazırladıkları çeşitli zeytinyağlı yemek ve mezelerle Türk mutfağını tanıtırken aynı zamanda Aynur 3K Müzik Atölyesi korosu olarak da seslendirdikleri şarkıları Almanca, Japonca gibi dillerde de şarkılar seslendirdiler. Koroya konuklar da eşlik ederken, ‘Hayat bayram olsa’ şarkısı işaret diliyle seslendirdi.Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, etkinliği ziyaret ederek Göç ve Entegrasyon Dairesi Direktörü Miriam Koch ile birlikte stantları gezerek bilgi aldı. İzbul, Euro2024 kapsamında ülkelerin tanıtım günleri düzenlediği organizasyon için Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Stephan Keller’e teşekkür etti. İzin dönemi olması ve Türk Milli Takımı’nın turnuvaya veda etmesine rağmen etkinliğe yoğun ilgi ve katılımın gurur verici olduğunu ifade eden Başkonsolos İzbul, “Ülkemizin Almanya’da kültürel temsilini kutluyoruz. Almanya ile aramızdaki derin dostluk ilişkilerinin daha da geliştirilmesine katkı sunan bu tür etkinliklerin düzenli hale getirilmesini temenni ediyorum ve organize edenlere, tüm katılanlara, destek olanlara tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

‘BÜYÜK BİR İSTEKLE BURADAYIZ’

Etkinliği düzenleyen Düsseldorf Büyükşehir Belediyesi, Göç ve Entegrasyon Dairesi Direktörü Miriam Koch ise şunları söyledi: “Bu kadar çok insanın emeği olmasa ‘Rüyalar Stadyumu’ diye bir etkinlik olamazdı. Biz de Türkiye gibi turnuvadan elenenlerdeniz. Düşünün, eğer Türkiye ile Almanya’ya karşı karşıya gelseydi, nasıl bir final olurdu. Her iki takımda çok istekli ve her şeylerini ortaya koyarak mücadele ettiler. Hiçbir şekilde kendilerine serzenişte bulunamayız, çünkü çok iyi bir mücadele ortaya koydular. Onların bu takım ruhunu bu akşam burada da görüyoruz. Hepimiz büyük bir heyecanla istekle buradayız. Sayın Başkonsolos İzbul’un bu tür organizasyonların devam etmesi isteğine katılıyorum. Biz de belediye olarak bu tür çalışmaların devamını isteriz. Tüm katılımcılara ve sayın Başkonsolosa katıldıkları için teşekkür ediyoruz.”