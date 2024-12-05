Türkiye gelecek depremleri nasıl en az zararla atlatabilir?

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“TÜRKİYE’de bir yandan yapılaşma kültürümüzün zayıf ve kuralsız olması, diğer yandan da ülkemizin başta deprem olmak üzere pek çok afet riski taşıması nedeniyle yaşam, mimarlık ve çevre tasarım faaliyeti yaygın afet riski altında gerçekleşmektedir. Bununla beraber toplumsal hafıza zayıflığı, önlem ve tedbir alma alışkanlığının olmayışı sebebiyle doğal afetler sonrası can kayıpları engellenememekte ve bu riskler sürekli olarak gündemde kalmaktadır. Sistematik planlama ile daha insanca yaşam çevrelerini oluşturma, daha az riskli yapılı çevre tasarlama ve afet bilinci olan bir toplum ile sürdürülebilir yapılaşma gerekliliği giderek Türkiye coğrafyasında önem kazanmaktadır. İTÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim üyelerinden Prof. Dr. Sinan Mert Şener ile gerçekleştireceğimiz bu söyleşimizde, Türkiye’nin başta deprem olmak üzere afetlere nasıl hazırlanabileceğini ve olası afetlerden en az hasarla çıkması için gerek mimarlık ve mühendislik gerek şehir planlama gerekse de bireysel olarak neler yapılması gerektiğini inceleyeceğiz.”

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TMMB’NİN 2025 ETKİNLİKLERİ

TMMB’nin açıklamasında etkinliğe katılanların Hessen Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası’nın (AKH) eğitim yönetmeliklerine uygun olarak 2 puan kazanabilecekleri ve bunu belgeleyen bir eğitim sertifikası (Tailnahmebestätigung) alabilecekleri de belirtildi. Toplantı, yarın saat 19.30’dan itibaren ‘Saalbau Bornheim’ta (Arnsburger Str. 24, 60385 Frankfurt am Main) gerçekleştirilecek. Bu arada TMMB’nin önümüzdeki yılda halka açık olarak düzenleyeceği etkinliklerinden ilk ikisi de belli oldu. 25 Ocak’ta gerçekleştirilecek yapay zekâyla ilgili bilgilendirme etkinliğinin konuğu, Türkiye’de bu konunun önde gelen uzmanlarından Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Say olacak. Şubat ayında Hessen düzenlenecek biri Almanca, diğeri Türkçe iki ayrı konferansta TMMB Başkan Yardımcısı Mimar Utku Külahçı, Hitler döneminde çalışma olanakları ellerinden alındığı, baskı altına oldukları, tutuklanma ve toplama kamplarına gönderilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldıkları için Türkiye’ye giden Alman ve Avusturyalı mimarların oradaki yaşamlarını, Türkiye’deki çalışmalarını ve gerçekleşmesine katkıda bulundukları eserleri anlatacak. Bu toplantılara katılanlar da Hessen Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası’nın (AKH) eğitim yönetmeliklerine uygun olarak eğitim puanı kazanabilecekler.