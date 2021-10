Türkiye dünya gıda liginde üst sıraya çıktı: Anuga’da dördüncü!

Haberin Devamı

ALMANYA’nın Köln kentinde gerçekleştirilen dünyanın en büyük gıda ve içecek fuarı Anuga’da Türkiye, İtalya, Almanya ve İspanya’nın ardından 300’e yakın firmayla dördüncü büyük katılımcı ülke oldu. Daha önce Paris ve Dubai’de düzenlenmesi gereken dünya çapındaki gıda fuarlarının korona pandemisi nedeniyle iptal edilmesi üzerine her zamankinden daha da büyük önem kazanan Anuga, 13 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek.

Fiziki fuarın yanı sıra dijital platform üzerinden de paralel olarak süren Anuga’ya 97 ülkeden 4 bin 600 firma katılıyor. Fuarın ‘Anuga@home’ adı verilen sanal formatı da yüz yüze fuarla eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Yıllık 7 trilyon doları bulan hacmiyle dünya ekonomisinin en önemli bölümlerinden birini oluşturan gıda sektörünün en önemli fuarı olan Anuga, yaklaşık bir hafta boyuncu Köln kentini bu sektörde dünya başkenti haline getiriyor.Korona pandemisi önlemleri kapsamında fuara katılım ve ziyaretçi girişleri sıkı önlemler altında gerçekleştiriliyor. Salgın nedeniyle koridor mesafeleri 5 metreye çıkarıldı. Fuara girişte firmaların ismine özel giriş kartları hazırlandı. İlgili kişinin fuar giriş biletleri, mobil uygulamaya yüklenerek aşı pasaportu ile birlikte geçerli hale geldi. Almanya’ya girişte firma temsilcilerinden iki doz Astra Zeneca, Moderna, Biontech aşılarından birini olmaları talep edildi.İki yılda bir düzenlenen Anuga’ya 100’üncü yılının kutlandığı 2019 yılında 106 ülkeden 7 bin 500 firma katılmış, Türkiye de 315 firmayla beşinci büyük katılımcı olmuştu. Korona pandemisi önlemlerinin etkisiyle toplam fiziki katılımcı sayısı neredeyse yarı yarıya azalırken, Türkiye’den katılımın küçük bir farkla önceki fuar düzeyinde kalması Türk gıda sektörünün dinamizminin göstergesi olarak değerlendirildi.Türkiye’den firmalarının büyük bölümü Anuga’ya 1983 yılından bu yana İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) gerçekleştirdiği milli organizasyon kapsamında katılıyor. Bu yıl İTO’nun organizasyonuyla fuara katılan toplam 202 firmanın yanı sıra, 88 firma da bireysel standıyla yer alıyor. Üretimlerinin büyük bir bölümünü Türkiye’de gerçekleştiren, ağırlıkla et ve süt alanında olmak üzere Avrupa’da da Türk damak tadıyla üretim yapan çoğu Almanya merkezli Türk gıda firmalarının bağımsız standları da dikkate alınacak olursa, 300’ü aşkın standda binlerce kalem Türk gıda ürünü yaklaşık dünya pazarına görücü çıkmış durumda.İTO’nun organizasyonuyla fuara katılan firmaların standlarını Türkiye’nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya’yla birlikte ziyaret ederek, fuara katılım sertifikalarını teslim eden İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Türkiye’nin böylece dünya gıda liginde bir üst sıraya çıktığını, Türk gıda sektörünün günümüz ve geleceğin en güçlü adayı olduğunu bir kez daha ispatladığını vurguladı.Türkiye’nin, gıda üretimi bakımından dünyada kendine yeten ülkelerden biri olma vasfını korumasının son derecede stratejik olduğuna vurgulayan Kuralay, “Gerek üretici ve gerekse tüketici enflasyonunda gıda ürünlerindeki artışların oldukça yüksek seviyelerde seyretmesi, tüm dünyada arz eksikliği sorununa da işaret ediyor. Tarımda büyüme potansiyelimiz çok yüksek” değerlendirmesinde bulundu. Kuralay, salgın ile birlikte tarımın öneminin çok daha fazla arttığını ifade ederek, “Tarım ülkemizin bekası için en az sanayi kadar önemli. Tarımsal hasılamızı ve katma değeri daha da artırmalıyız” dedi.İTO’nun salgın döneminde firmaların stantlarından, teşhir edilecek ürünlerinin o ülkeye götürülmesine kadar tüm süreci organize ettiğini söyleyen Kuralay, Anuga Fuarı’nda bu yıl salgın nedeniyle koridor mesafelerinin 5 metreye çıkarıldığını ve başka bazı sağlık tedbirlerinin daha aldığını belirttikten sonra şöyle konuştu: “Biz İTO olarak öylesine etkin bir stant yerleşimi gerçekleştirdik ki, bu sayede firmalarımızın ürünleri en efektif şekilde teşhir edilip sağlık kurallarına halel getirilmeden ziyaretçiler tarafından görülüp detaylı bilgi edinilmesini sağladık. Umuyor ve diliyorum ki, ortaya koyulan bu gayret ve çalışmaların karşılığını hem firmalarımız, hem de Türk ekonomisi alacaktır.”‘On fuar bir arada’ başlığı altında düzenlenen fuar, gıda sektörünün ana branşlarındaki katılımcı firmaları bir arada topluyor. Temel gıda ve gurme, dondurulmuş gıda, et mamülleri, taze ve soğutulmuş gıda, süt ve süt mamülleri, ekmek ve unlu mamuller, içecek, organik gıdalar, sıcak içecekler ve lezzet tasarımları başlığı altındaki bölümlerin yanı sıra, bir de ‘Helal Market’ başlığı altındaki bölümde İslami usüllerde hazırlanan ve paketlenen ürünlerin tanıtımı gerçekleştiriliyor.Türk firmaları fuarın genel gıda (126 katılımcı), unlu mamuller (33), içecekler (17), dondurulmuş gıda (12), et ve et ürünleri (7), aşçılık ekipman ve teknolojileri (1), sıcak içecekler (4) ve organik gıda (2) salonlarında yerini aldı. Salgın şartları gözetilerek, fuarın bu yılki ana teması ‘dönüşüm’ olarak belirlenirken, fuarda ‘sürdürülebilir gıda, yeni trendler, yeni kongreler ve sağlık’ öne çıkıyor.Avrupa’nın önde gelen gıda üreticilerinden ve Anuga’nın en büyük katılımcılarından SUNTAT Şirketler Grubu’nun Türkiye’deki yöneticilerinden birinin Almanya’ya gelmek üzere yaptığı vize başvurusunun reddedilmesi skandal olarak değerlendiriliyor. SUNTAT’ın Türkiye’deki grup merkezi Çorum Sungurlu’dan Üretim Müdürü Ali Erdoğan’ın daha önceki fuar dönemlerinde olduğu gibi zamanında, gerekli belgelerle vize başvurusunda bulunduğu, ancak ‘inandırıcı değil’ gerekçesiyle kabul edilmediği öğrenildi. Anuga’ya her yıl ürünlerini tanıtmak ve tüm dünyadan müşterileriyle buluşmak üzere en az 100 metrekarelik bir alanı kapsayan standıyla katılan SUNTAT Grubu’nun Başkanı Mustafa Baklan, bu durumun “Çok üzücü” olduğunu söyledi. Baklan, “Bizim üretim hacmimizin yüzde 80’ini Türkiye’deki tesislerimizde ürettiğimiz ürünler oluşturuyor. Türkiye’deki üretim müdürlerimizin fuarlara katılması çok önemli. Biz 35 milyon euroluk ihracatımızla Almanya’nın ihracat şampiyonu olmasına katkıda bulunan bir firmayız. Grubumuzun kurulduğu, en önemli tesislerinden birinin bulunduğu memleketimiz Çorum Sungurlu’daki üretim müdürümüzün vize başvurusunun‚ ‘inandırıcı değil’ gerekçesiyle reddedilmesine çok üzüldük” diye konuştu.