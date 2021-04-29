Türkiye dostu Ottmann, AstraZeneca aşısından dolayı öldü

ANTALYA’da bisiklet turlarına katılan ve ailesiyle Manavgat’ta yaşayan Dana Ottmann, koronavirüs salgını döneminde geldiği Almanya’da AstraZeneca aşısı yaptırdı. Aşıdan hemen birkaç gün sonra ise önce halsizlik hissetti, ardından da ateşlendi. 9 Mart günü ise Kuzey Ren Vestfalya’ya bağlı Herford kentindeki evinde yaşamını yitirdi. Manavgat’ta yaşayan Ottmann’ın babası Horst Böhmer Ottman ve annesi Petra Ottmann kızlarının ölümüyle yıkılırken, Bielefeld Savcılığı talimatıyla Ottmann’a otopsi yapıldı. Münster’deki adli tıp tarafından gerçekleştirilen otopsi sonuçları değerlendirildi. Bağışıklık reaksiyonları konusunda uzmanlaşmış Greifswald Üniversitesi’ne bağlı İmmünoloji ve Transfüzyon Tıp Enstitüsü, aşıya bağlı olarak ortaya çıkan bağışıklık reaksiyonunun genç kadının ölümüne sebep olduğunu açıkladı ve genç kadının beyin damarlarındaki kanamalı pıhtılaşma nedeniyle yaşamını yitirdiği rapor edildi. PROFESYONEL BİSİKLETÇİ

Otopsi sonucu, ilaç ve aşılardan sorumlu olan Paul Ehrlich Enstitüsü’ne ve eyalet sağlık merkezine bildirildi. Eyalet adına açıklama yapan Jürgen Müller, “Hayatının ortasında yaşamdan kopan genç kadının ölümünden derin üzüntü içindeyiz. Aşı olarak hem kendisini ve hem de çevresindekileri korumak istemişti. Yakınlarının derin üzüntüsünü paylaşıyoruz” dedi. Almanya’da Aşı Komisyonu’nun tavsiyesi üzerine 1 Nisan’dan bu yana AstraZeneca aşısı 60 yaş üstündekilere yapılıyor. Robert Koch Enstitüsü verilerine göre bu aşı en çok 55 yaşından küçük kadınlarda pıhtılaşmaya neden oluyor.

Aynı zamanda profesyonel bisiklet yarışçısı ve Türkiye dostu olan Dana Ottmann, 2012 yılında Manavgat’ın tanıtımı için dönemin kaymakamı ile ‘Manavgat’a Hoşgeldiniz’ mesajlı tanıtım kampanyası başlatmıştı.