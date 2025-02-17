Türkiye doğru yolda ilerliyor

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Prof. Dr. Bağcı, Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak karşı karşıya olduğu 16 tehlikeli çatışma alanında dimdik ayakta durduğunu belirtti. Bu durumun, Türkiye’nin stratejik konumunun ve uluslararası ilişkilerdeki aktif rolünün bir yansıması olduğunu ifade etti. Ayrıca, Cumhuriyet tarihindeki önemli politikaları değerlendirerek, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmemesini büyük bir başarı olarak nitelendirdi. Bu başarı, Türkiye’nin uluslararası alandaki dengeleri koruma konusundaki yeteneğini de gözler önüne seriyor.

Prof. Bağcı, Orta Doğu’ya demokrasi ve güvenlik getirme hedeflerinin büyük ölçüde yerine getirilmediğini vurguladı ve bu durumun Türkiye’nin güvenlik üreten bir ülke olarak uluslararası alanda daha fazla sorumluluk taşıması gerektirdiğini ifade etti. “Biz hiçbir zaman sorumluluk üstlenmeyen bir ülke olmadık. Türkiye bu konuda doğru yolda ilerliyor. Fakat sorun, ön planda olmamamızda” diyerek, Türkiye’nin uluslararası politikadaki rolünün daha görünür hale gelmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ayrıca, Türkiye’nin tarihsel sorumluluğunun dünya ile bağlantılı olduğunu belirten Prof. Bağcı, bu bağlamda uluslararası ilişkilerin dinamiklerine dair önemli tespitlerde bulundu. Konferansta, Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki rolüne dair derinlemesine analizler yapan Prof. Dr. Bağcı, “Dünyayı daha fazla okuyan, anlayan bir topluma dönüşüyoruz. Bu dönüşüm, Türkiye’nin genç nüfusunun artan uluslararası etkileşimdeki rolüne de işaret ediyor” dedi.Bağcı, Avrupa’nın Türklerden zarar görmeyeceğini keşfettiğini vurguladı ve Türk gençliğine diğer ülkelerin de yöneldiğini, bu durumun Türkiye için avantaj sağladığını söyledi. “Buna olumlu bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız” diyerek Türk gençliğinin potansiyelinin altını çizen Prof. Dr. Bağcı, Sonuç “Bana göre biz daha iyiye doğru gidiyoruz” diye konuştu.Konferans, Türkiye’nin uluslararası arenada daha aktif bir rol alması gerektiğini ve bu sürecin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair önemli tartışmalara zemin hazırladı. Prof. Dr. Bağcı’nın sunumu hem akademik hem de pratik açıdan katılımcılara yeni perspektifler kazandırdı ve Türkiye’nin uluslararası ilişkilerdeki stratejik konumunu yeniden değerlendirme fırsatı sundu.