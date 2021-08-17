Türkiye bugünden itibaren yüksek riskli bölge

17 Ağustos’tan itibaren geçerli olan yeni yönetmeliğe göre Türkiye’den Almanya’ya dönüşte aşısı olmayanlar 10 gün karantinaya tabi olacak. Robert-Koch Enstitüsü’nün izin mevsiminin ortasında yaptığı güncelleme özellikle Türkiye’de tatilde bulunanları zora soktu.

10 GÜN KARANTİNA ZORUNLULUĞU

Yeni uygulamaya göre 7 yaşına kadar olan çocuklar hariç Almanya’ya giriş yaptıktan sonra Avrupa Birliği’nde geçerli BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson veya Moderna aşılarından yapılmış komple aşıları yoksa 10 günlük zorunlu karantinaya girecek. İlk 5 günden sonra test yaptırıp negatif sonuç alanların karantina süresi dolmuş olacak. 7-12 yaş grubu çocuklar ise sadece 5 gün karantinada kalacak. Karantina süresi boyunca ikamet edilen konut terk edilmeyecek, misafir veya ziyaretçi alınmayacak.

PARA CEZASI VAR

Ayrıca çifte aşısı olmayan 12 yaşından üstü herkes Almanya’ya seyahat etmeden son 48 saat içerisinde yaptırmak şartıyla negatif sonuçlu PCR testi bulundurmak zorunda. Hava veya karayoluyla Almanya’ya girişlerde 10 günden fazla Türkiye’de kalmış herkes internet üzerinden aşı ve test ile ilgili belgelerin yüklendiği giriş formu doldurmak zorunda. Almanya’dan transit geçenler ise Almanya için giriş formu doldurmayacak. Dijital imkânı olmayanlar, istisnai durumlarda uçağa binişlerde giriş belgesi dolduracak. Yönetmeliklere aykırı davrananılması durumunda ise para cezaları verileceği duyuruldu.