‘Türkiye bu yaz İngilizlerin gözdesi olacak’

SEYAHAT devi TUI’nin Müdürü Andrew Flintham, BBC’de katıldığı programda, Avrupa ülkelerinin hâlâ yaz tatili sezonu gelmeden önce artan korona vakalarını kontrol altına alabileceğini söyledi. Flintham, tatil amaçlı ülke dışına seyahate izin verilmeye başlandığında Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İspanya’nın başlıca tatil güzergâhları olacağını belirtti. Andrew Flintham şu anda Türkiye dahil bu ülkelerde vaka sayılarının yüksek olduğunu kabul etmekle birlikte “Yaz sezonunun tam anlamıyla başlamasına hâlâ önemli bir süre var. Önümüzde 11 haftalık bir süre söz konusu. Dünya bırakın 11 haftayı, haftadan haftaya değişiyor” dedi. NORMALLEŞME ADIMLARI

Bu arada Başbakan Boris Johnson, ülkede vaka ve ölüm sayılarının önemli oranda düşmesinin ardından, 12 Nisan’da normalleşme yolunda ikinci adıma geçileceğini söyledi. 12 Nisan’dan itibaren İngiltere’de kuaförler, spor salonları ve kütüphaneler tekrar açılacak. Restoranlar ve publar açık hava alanlarında hizmet vermeye başlayacak. 15 kişiye kadar düğünlere izin verilecek, aynı hanede yaşayanların birlikte tatile gitmesine izin verilecek. İngiliz vatandaşlarının tatil amaçlı ülke dışına çıkabilmeleri için en erken tarih olarak belirlenen 17 Mayıs içinse net bir açıklama yapılmadı. VAKA VE ÖLÜMLERDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

Hükümetin yayımladığı belgede, henüz 17 Mayıs’tan sonra seyahat iznini teyit edemeyecekleri belirtildi ve halka “Manzara netleşene dek tatil rezervasyonu yapmama” tavsiyesinde bulunuldu. Ülkelerin koronayla mücadeledeki durumuna göre belirlenecek riske dayalı ‘trafik ışığı’ sisteminin ayrıntılarının ise bu hafta bir raporla yayımlanacağı vurgulandı. Bu arada resmi verilere göre İngiltere’de son 24 saat içinde Kovid-19’dan 26 kişi hayatını kaybetti. Günlük vaka sayısı ise 2 bin 762 olarak açıklandı. Böylece son 7 gün içinde, bir önceki haftaya göre vaka sayılarında yüzde 33.5’lik bir azalma kaydedilmiş oldu.