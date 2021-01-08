KORONAVİRÜSE karşı dünyanın umudu olan ve ilk uluslararası onayı alan BioNTech-Pfizer aşısı için ülkeler arasında kıyasıya yarış sürüyor. Almanya’da hükümet başlangıçta yeteri kadar BioNTech aşısı almadığı eleştirisiyle yoğun baskı altında ve Marburg kentinde şubat ayı başında ek aşı üretimine başlanması için rekor bir çalışma yürütülüyor. ABD’de bir ilaç şirketi tarafından yapılan araştırmada Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci’nin geliştirdiği BioNTech aşısının koronavirüsün 16 mutasyonuna karşı çok etkili olduğu sonucu, aşıya rağbeti çok daha artırdı. İngiltere ve Güney Afrika’da görülen yeni koronavirüs türüne karşı etkisinin de araştırıldığı belirtilen açıklamada, “Biz 16 farklı mutasyonu test ettik. Virüs aşıya karşı kayda değer bir etki göstermedi” denildi. ‘ONAY BEKLİYORUZ’

BioNTech şirketinin Türkiye’de de aşı üretimi için müzakereler sürüyor. Şirket tarafından Hürriyet gazetesine yapılan özel açıklamada, “Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Biz Türkiye’ye aşı miktarını ve aşı üretimini artırmak için tüm farklı opsiyonlar üzerinde çalışıyoruz. Türkiye’ye ayrılan aşılar için Türkiye’den onay bekliyoruz. Aşılar hazır ve onay gelir gelmez gönderilecek” denildi. Prof. Şahin, Türkiye ile yaptıkları sözleşmede ilk etapta 2020 sonuna kadar 550 bin doz aşı, mart ayı sonuna kadar da 4.5 milyon aşı dozu göndermeyi taahhüt ettiklerini açıklamıştı.