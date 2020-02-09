‘Türkiye, Almanya ve Avrupa’nın önemli ekonomik ve stratejik ortağı’

TDU’nun düzenlediği, ekonomi, spor, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda Türk ve Alman’ın katıldığı yeni yıl resepsiyonunda Almanya ile Türkiye’nin ekonomik ve ticari alanda önemli potansiyele sahip olduğu mesajı verildi. Resepsiyonda birer konuşma yapan Türkiye’nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Elisabeth Winkelmeier Becker de iki ülkenin işbirliği yapmalarındaki öneme değindi.





‘HÂLÂ BÜYÜK POTANSİYEL VAR’

Almanya’da yaşayan Türklerin Almanya’ya yaptığı katkıların altını çizen Büyükelçi Aydın “İki ülke arasındaki ilişkilerin hikayesi sadece geçmişe bağlı değil, gelecekte de başka ortak başarı hikayeleri yazılacak. 2020 üst seviyede karşılıklı ziyaretlerle başladı. Ekonomik ilişkileri bu yıl içinde yapılacak Türk-Alman Enerji Konferansı, Türkiye Almanya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) ve Yapay Zeka Konferansı gibi etkinliklerle daha da derinleştireceğiz. Ekonomik ve ticari alanda işbirliği için hâlâ büyük potansiyel var. Hepinizi bu potansiyeli gerçekleştirmeye davet ediyorum. 60 yıl önce iş gücü olarak göç eden Türk toplumunun sorunlara rağmen bugün Almanya’da eriştiği konum ve ulaştığı entegrasyon düzeyi bizleri sevindiriyor. Bu akşam burada sergilediğiniz bu resim sizin varlığınızda somut olarak başarıyı gösteriyor. Bundan mutluluk duyuyorum. TDU’yu Alman iş çevreleri ve bürokratlarla kurduğu bağ ve diyalogdan dolayı kutluyorum. Alman sivil toplum örgütlerine ve meslek odalarına üye olmanızı ve aktif katılmalarınızı, buralarda sorumluluk üstlenmelerinizi önemli görüyorum” dedi.





TÜRKİYE’DE 7 BİN ALMAN ŞİRKETİ VAR

Türkiye ile Almanya arasındaki ekonomik ve stratejik ilişkilerine değinen Müsteşar Winkelmeier Becker ise Almanya’daki Türklerin ekonomiye yaptığı katkının altını çizdi. Müsteşar “Almanya’da 100 binden fazla Türkiye kökenli iş insanı var. Türkiye kökenli iş insanları yarım milyon çalışanı istihdam ediyor. Yıllık toplam ciroları 50 milyar Euro. Bu faaliyetleriyle Almanya’da hem refaha hem de ekonomiye katkı sunuyorlar. Türkiye’de 7 bin Alman şirketi var. Türkiye hem Almanya hem de Avrupa’nın önemli ekonomik ve stratejik ortağıdır. Böyle de kalacaktır. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in İstanbul’a yaptığı ziyaret de bunun açıkça göstermektedir” dedi. TDU Başkanı Remzi Kaplan da konuşmasında, Türkiye kökenli iş insanlarının Berlin’e yaptığı katkılara değinirken, başkentte son dönemlerde artan kiraların sadece konut alanında değil, kendileri açısından da sıkıntılar yarattığının altını çizdi.