‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ Denizli’de başladı

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TÜRK ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında SGK Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binasında ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ düzenlendi. Düzenlenen programlarda Denizli, Aydın, Burdur, Muğla ve Uşak illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek.

1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Anlaşması ile Almanya’da çalışan vatandaşların sosyal güvelik hakları aynı şekilde Türkiye’de kullanma haklarına sahip olduğunu belirten SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, “Türkiye Almanya sosyal güvenlik anlaşmasının ön gördüğü yaşlılık, hastalık ve ölüm gibi durumlarda sağlanan sosyal güvenlik hakkına ve yurt dışında geçirdikleri sürelerinin devredilmesi gibi soruların cevaplanması amacıyla ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ düzenlenmiştir. Bu çerçevede danışma hizmetlerimizin Türk Alman sosyal kurumlarımızla bu hizmetten yararlanacak vatandaşlarımıza faydalı olmayı temenni ediyorum” dedi.



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Hem Almanya’da hem de Türkiye’de çalışmış olan vatandaşlara bire bir yüz yüze danışma hizmeti verdiklerini dile getiren Alman Heyet Başkanı Monika Brich, “Hem Almanya’da hem Türkiye’de çalışmış olan vatandaşlarımıza burada yüz yüze danışmanlık hizmeti veriyoruz. Türkiye’de danışma hizmeti vermekten onurlu ve gururlu olduğumuzu ifade etmeliyim” dedi. Türk Heyet Başkanı SGK Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanı Ramazan Elma ise şunları söyledi: “Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın sosyal güvenlik haklarına güvence altına almak için ve gittikleri yabancı ülkelerle Türk Sosyal Güvenlik Mevzuatının farklı olmasından kaynaklanan sorunlarını çözmek ve anayasamızda vurgulanan sosyal devlet anlayışı ilkesine uygun olarak herkesin sosyal güvenlik hakkını sağlamak ve yasal güvenceye almak amacıyla 1960 yıllarından itibaren vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadıkları ülkelerle ülkemiz arasında ikili sosyal güvenlik anlaşmaları yapılmaya başlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı 35 ülke ile ikili anlaşmalar ve sosyal güvenlik sözleşmesi imzalamış bulunmaktayız. Ülkemiz ayrıca Avrupa sosyal güvenlik sözleşmesinin tarafı olması itibariyle 35 ülkeye ek olarak İspanya ve Portekiz’le de sözleşme imzalamış bulunmaktadır.”

‘VATANDAŞ ODAKLI ANLAYIŞ’

“Almanya ülkemizin sosyal güvenlik anlaşması imzaladığı ikinci ülkedir. Türkiye ve Almanya arasındaki sosyal güvenlik anlaşması 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanmış olup sosyal güvenlik alanında iki ülke arasında imzalanan tarihi anlaşma yakın zamanda 61’inci yılını dolduracaktır. Sosyal güvenlik kurumu olarak vatandaş odaklı işler anlayışı içerisinde yetkin ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmak için görevlendirilmiş bulunmaktayız. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi bakımından vatandaşların bilgiye erişimi bizim için büyük önem taşıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sosyal güvenlik hizmetini en iyi şekilde sunmakta görevimizin bir parçasıdır. Türkiye-Almanya ittifak kurumları olarak sigortalı çalışanlarımıza yetkin ve kaliteli hizmet sunmak gayesiyle 20 yıldır Türkiye-Almanya Danışma Günlerini düzenlemekteyiz. Bu etkinlik, iki ülke sigortalılarını ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik hakları hakkında bilgilendirmek ve de sorunlarına çözüm bulmak amacıyla düzenlenmektedir.”