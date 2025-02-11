‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ Denizli’de başladı

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TÜRK ve Alman vatandaşlarını sosyal güvenlik hakları konusunda bilgilendirmeye yönelik olarak Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Alman Emeklilik Sigortası Kurumları arasında SGK Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü hizmet binasında ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ düzenlendi. Düzenlenen programlarda Denizli, Aydın, Burdur, Muğla ve Uşak illerinde ikamet eden Türk ve Alman vatandaşları ile bu kişilerin aile bireyleri yararlanabilecek.
1965 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye-Almanya Sosyal Güvenlik Anlaşması ile Almanya’da çalışan vatandaşların sosyal güvelik hakları aynı şekilde Türkiye’de kullanma haklarına sahip olduğunu belirten SGK Denizli İl Müdürü Abdullah Mersin, “Türkiye Almanya sosyal güvenlik anlaşmasının ön gördüğü yaşlılık, hastalık ve ölüm gibi durumlarda sağlanan sosyal güvenlik hakkına ve yurt dışında geçirdikleri sürelerinin devredilmesi gibi soruların cevaplanması amacıyla ‘Türkiye-Almanya Danışma Günleri’ düzenlenmiştir. Bu çerçevede danışma hizmetlerimizin Türk Alman sosyal kurumlarımızla bu hizmetten yararlanacak vatandaşlarımıza faydalı olmayı temenni ediyorum” dedi.
‘VATANDAŞ ODAKLI ANLAYIŞ’
“Almanya ülkemizin sosyal güvenlik anlaşması imzaladığı ikinci ülkedir. Türkiye ve Almanya arasındaki sosyal güvenlik anlaşması 30 Nisan 1964 tarihinde imzalanmış olup sosyal güvenlik alanında iki ülke arasında imzalanan tarihi anlaşma yakın zamanda 61’inci yılını dolduracaktır. Sosyal güvenlik kurumu olarak vatandaş odaklı işler anlayışı içerisinde yetkin ve kaliteli bir şekilde hizmet sunmak için görevlendirilmiş bulunmaktayız. Hizmet kalitesinin yükseltilmesi bakımından vatandaşların bilgiye erişimi bizim için büyük önem taşıyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza sosyal güvenlik hizmetini en iyi şekilde sunmakta görevimizin bir parçasıdır. Türkiye-Almanya ittifak kurumları olarak sigortalı çalışanlarımıza yetkin ve kaliteli hizmet sunmak gayesiyle 20 yıldır Türkiye-Almanya Danışma Günlerini düzenlemekteyiz. Bu etkinlik, iki ülke sigortalılarını ve hak sahiplerinin sosyal güvenlik hakları hakkında bilgilendirmek ve de sorunlarına çözüm bulmak amacıyla düzenlenmektedir.”