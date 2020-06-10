Türkiye-Almanya arasındaki uçuşlar başladı

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak şirketi Sunexpress’in İzmir’e giden ve gelen uçakları dün seferlerini gerçekleştirdi. Türk Hava Yolları’nın programda görülen Ankara ve İstanbul seferleri ise iptal edildi. Türk Hava Yolları’nın, Frankfurt’tan İstanbul’a bugün saat 13.00’teki uçuşunun ise büyük bir olasılıkla gerçekleştirileceği öğrenildi. Korona dönemi seyahat yasakları nedeniyle iptal edilen uçuşlar programa göre 4 Haziran’da başlayacaktı. Ancak aradan geçen süre içinde bu uçuşlar için bilet alanlara, şirketten zaman zaman uçuşların iptal edildiği ve ileri bir tarihe tehir edildiğine dair bilgiler gönderiliyordu. Uzun süredir Türkiye’ye gitmek ya da oradan Almanya’ya gelmek üzere bekleyen vatandaşlarımız dün kendilerine gönderilen mesajlarla bugünkü uçuşların gerçekleştirileceğine dair bilgilendirildi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan dün sabah küçük bir gecikmeyle kalkan uçak Frankfurt’a planlanandan yaklaşık 20 dakika önce indi. Frankfurt Havalimanı’nda kendileriyle görüştüğümüz yolcular uçuşun çok iyi geçtiğini belirttiler. Yolcuların verdiği bilgiye göre havalimanında ateş ölçümü dışında başka bir işlem yapılmadı. Sağlık Bakanlığı’ndan yoluculuk için alınması istenen numaralar da bilet kontrolü sırasında kendilerine sorulmadı. Frankfurt Havalimanı’nda da normal kontrollerden sonra herhangi bir işlemle karşılaşmadan evlerine gittiler. İzmir’e uçan yolculardan ise check-in sırasında verilen bir belgenin doldurulması istendi. Uçuş öncesi dönemde koronavirüs hastalığıyla ilgili kişişel beyanı içeren bilginin uçuştan önce toplanacağı ve Türkiye’de yetkililere teslim edileceği öğrenildi.

Türkİye’ye Gİden Yolcular



Mevsim Nimet Yalçın: Türkiye’de tatil yapmak, ailemi görmek ve oradaki bazı işlerimi halletmek üzere biletimi bir ay önce almıştım, Şimdiye kadar biletim beş kez iptal edilip, ertelendi. Bugünkü uçuş da dün akşama kadar belli değildi. Telefonla çok net bilgi alamadım. Dün akşam gelen mesaj üzerine buraya geldim. Birkaç hafta orada kalıp, dönmeyi düşünüyorum.

YAZLIĞIMA GİDİYORUM

Ömer Gülşan (Leimen – Heildelberg / Emekli)

Hem Türkiye’den, hem de buradan emekliyim. Kuşadası Güzelçamlı’daki yazlığıma gidiyorum. Orada beş ay kalmayı planlıyorum. Uçuş biletim şimdiye kadar 3-4 kez iptal edidi. Türkiye’deki durumla ilgili açıklamalara tabii ki güveniyorum. Ama burada sağlık sigortama (AOK) gidip uluslararası sigorta belgesi de aldım. Şimdiye kadar hiç gerekmedi, şimdi de gerekeceğini sanmıyorum.

ALMANYA VİZEMİ BİR GÜN GEÇİRDİK

Ramazan ve Fatma Kararslan (Frankfurt – İnşaatçı, ev kadını): Türkiye’ye 1999’da kesin dönüş yaptık, İzmir’de yaşıyoruz. Buraya üç ay önce turist vizesi alarak geldik. Frankfurt’ta yaşayan oğlumuzun yanında kaldık. Aslında vizemiz dün dolmuştu. Biletimiz dün akşam Köln’den İzmir’e idi. Uçağımız iptal oldu ve bizi bu uçağa yönlendirdiler.

TÜRKİYE’DEN GELEN YOLCULAR DÜN GECE MESAJ GELDİ

Esra ve Cem Güler (Cem Güler Teknoloji Danışmanı, Esra Güler Mimar)

Yolculuğumuz çok güzel geçti. İzmir’de havalimanında ateşimiz ölçüldü, başka bir test, doldurmamız için belge de verilmedi. Biletimizi 10 gün önce almıştık. Uçuş düne kadar kesin değildi. Dün gece mesaj geldi, “Almanya ya da Avrupa Birliği vatandaşı olanlarla, burada oturumu olanlar uçabilir” deniyordu. Almanya vatandaşı olduğumuz için bir sorunla karşılaşmadan giriş yaptık. Yaşamımızı hem Türkiye’de, hem de burada sürdürüyoruz. Hem Manisa’da, hem de burada büromuz var. Türkiye’deki korona kısıtlamaları dönemi zor geçti, ama yine de güzeldi.

BABAMI GÖRMEK İÇİN GİTMİŞTİM

Himmet Çelebi (Frankfurt / Emekli)

Üç aydır Türkiye’deydim. Hastanede olan babamı görmek için gitmiştim. Ben oradayken babam vefat etti. Cenazeden sonra 23 Mayıs’ta dönecektim. Ama korona yasakları nedeniyle orada kaldım. Dönüş uçağım öne 4 Haziran’a tehir edilmişti. O da tehir edildi, dört gün önce bu uçuşla ilgili bilgi geldi. Türkiye’deki günlerim çok iyi geçti. Uçuşumuz da çok iyi geçti. Uçak geç kalktığı halde, normal zamınından daha önce indi Frankfurt’a. Tek bir sorun var. Bize uçakta yanımıza el bagajı alamayacağımıza dair bilgi verilmemişti. Paralarımın ve önemli belgelerimin bulunduğu bagajımı son anda uçağa teslim etmek zorunda kaldı. Bir sorun çıkmadı ama sıkıntılıydı. Önceden bildirilseydi iyi olurdu. Türkiye güzel tavsiye ederim.

TÜRKİYE CENNET GİBİ

Ayşe Selçuk (Mannheim)

Manisa Salihli’de çifçilik yapan eşimin yanına gitmiştim. 27 Mart’ta dönecektim. Ama korona süreci başlayınca orada kaldım. Şimdi Mannheim’daki oğlumun yanına gidiyorum. Bir süre sonra Türkiye’ye kesin dönüş yapacağım. Türkiye’de köyde zorunlu kaldığım günler de çok güzel geçti. Türkiye cennet gibi. Dönüş biletimi iki hafta önce aldım. Uçuşumuz çok iyi geçti. Uçak tıklım tıklım dolu değildi. Yolculuk sırasında çay, kahve ve pasta ikram ettiler. Almanya’daki korona dönemiyle ilgili durumu bilmiyorum, ilk defa yaşayacağım.

65 YAŞ ÜSTÜYÜZ DİYARBAKIR’DA ZORLANDIK

Mehmet Emin ve Nazlı Peymaner (Mannheim / Emekli)

Nusaybin’den geliyoruz. Önce Diyarbakır’a, oradan uçakla İzmir’e gittik. Yaşımız 65’in üstünde olduğu için Diyarbakır’da zorluklarla karşılaştık. Önce seyahat belgesi alamadığımız Nusaybin’e geri gönderildik. Ama İzmir’den sonrası çok iyi geçti.