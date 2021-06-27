Türkgücü’nun 10 numarası kulübünde kaldı

Takımlarının en golcü futbolcusu olan Sercan Sararer ile mukavele uzatmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Türkgücü Kulüp Müdürü Max Kothny,” Sercan Münih’te kalmak istedi. Bizde kulüp olarak bu isteğe karşılık verdik. Sercan gibi başarılı üstün yetenekli bir arkadaşımızı kulüpte uzun süre kalacak şekilde planladık” açıklamasını yaparak memnuniyetlerini dile getirdi. Sercan Sararer’ın menajeri Micheal Ruhnau ise,” Münih Türkgücü Ocak 2020’de transfer ettikleri ve 2021 yaz ayına kadar sürem Sercan’la yapılan sözleşme gereği mukavele süresini uzatması gerekirdi iddiasını yapmıştı. Daha sonra Sercan Sararer’in eski Türkgücü antrenörü Alexander Schmidt’in çalıştırdığı Dinamo Dresden’e gideceği gündeme gelmişti. Münih Türkgücü Futbol Kulübü Teknik Sorumlusu Roman Plesche, Sercan’ın tekrar anlaşıp kulüpte kalmasına sevindiklerini dile getirip, "Sercan futboluyla takımızın oyununa nasıl bir katkı yaptığını gösterdi. Takımın ve oynadığımız 3. ligin en iyi futbolcusunu tekrar kadromuzda kalmasını sağlamak mutluluk verici. Sercan’ın liderliğinde takımımızın çok daha başarılı günler geçirecektir” dedi. Sercan Sararer geçen sezon Münih Türkgücü formasıyla 29 maçta 10 gol kaydedip 12 golün ise asisliğini yapmıştı. Takımda kalmanın mutluluğunu yaşayan Sercan Sararer, "Sezonun başlamasını büyük bir heyecanla bekliyorum" dedi.