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HABERLERAvrupa Haberleri

Türkgücü'nden Türk'ün gücüne anlamlı destek

#Münih Türkgücü #Legend#Mehmetçik Vakfı
Türkgücünden Türkün gücüne anlamlı destek

Almanya'da Türkiye kökenli göçmenler tarafından 1975 yılında kurulan ve geçmişte kadrosunda İlhan Mansız, Erhan Önal, Savaş Koç (Küçük Savaş) ve Cacau gibi isimleri bulunduran Alman 3. lig ekibi Türkgücü Münih taraftar grubu Legend 1975, sosyal medya vasıtası ile açık arttırmada satılan 52 numaralı formadan elde edilen 540 Euroyu Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

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Bağış ile ilgili konuşan Yavuz Minaz Türkgücü kulübünün bilgisi dahilinde, zaman zaman topladıkları yardımları Türkiye’deki çeşitli kuruluşlara bağış olarak gönderdiklerini belirtti.

Türkgücünden Türkün gücüne anlamlı destek
Minaz şöyle konuştu: "Münih Türkgücü taraftarları olarak sosyal faaliyetlerde bulunmaktayız. Daha önce Manavgat yangını için topladığımız bağışı ilgililere göndermiştik. Şimdi de Mehmetçik Vakfı için, sosyal medya üzerinden 52 numaralı formayı açık arttırmaya çıkardık. 540 Euro toplanırken, en fazla ödemeyi yapan Nürnberg’den eski futbolcu ve iş insanı Hüsnü Erdem formanın sahibi oldu"

Bir gayelerinin de Münih Türkgücüne taraftar kazandırmak olduğunu belirten Yavuz Minaz, "Tüm faaliyetlerimiz kulübün bilgisi dahilinde yapılıyor" dedi.

Türkgücünden Türkün gücüne anlamlı destek

 

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#Münih Türkgücü #Legend#Mehmetçik Vakfı

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