Türkgücü'nden Türk'ün gücüne anlamlı destek

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Bağış ile ilgili konuşan Yavuz Minaz Türkgücü kulübünün bilgisi dahilinde, zaman zaman topladıkları yardımları Türkiye’deki çeşitli kuruluşlara bağış olarak gönderdiklerini belirtti.

Minaz şöyle konuştu: " Münih Türkgücü taraftarları olarak sosyal faaliyetlerde bulunmaktayız. Daha önce Manavgat yangını için topladığımız bağışı ilgililere göndermiştik. Şimdi de Mehmetçik Vakfı için, sosyal medya üzerinden 52 numaralı formayı açık arttırmaya çıkardık. 540 Euro toplanırken, en fazla ödemeyi yapan Nürnberg’den eski futbolcu ve iş insanı Hüsnü Erdem formanın sahibi oldu"

Bir gayelerinin de Münih Türkgücüne taraftar kazandırmak olduğunu belirten Yavuz Minaz, "Tüm faaliyetlerimiz kulübün bilgisi dahilinde yapılıyor" dedi.