Türkgücü'nden lidere tokat!

Almanya'nın 3.liginde mücadele eden Münih Türkgücü futbol takımı ligin en güçlü rakiplerinden olan ve liderlik koltuğundaki FC İngolstadt 04 takımı ile kendi sahasında mücadele etti. Maçın başlama vuruşu ile rakip deplasmanda olmasına rağmen atak futbol oynamaya başladı. Bunun sonucunda da 14.dakikada ceza yayının dışından, Keller'in serbest vuruştan attığı gol ile 1-0 öne geçti.

Gol sonrası daha atak olmaya çalışan Türkgücü Münih ekibi bir türlü istediği pozisyonları elde edemedi. Taki 34.dakikaya kadar. Bu dakikada sağ kanattan gelişen atakta Boere ile harika bir paslaşma yapan Türkgücü Münih takımının golcü oyuncusu Sliskoviç kale önünde topu ağlara gönderdi ve beraberliği sağladı. 1-1. ilk yarıda bu skorla sona erdi. İkinci yarıya her iki takımda hızlı başladı ve gol aradı. Ancak, her iki takımda bir türlü sonuç alamadı. En çok gol pozisyonu bulan Münih Türkgücü takıma 3 puanı getirecek galibiyet golünü bulamadı. Mücadele 1-1 sona ererken, FC İngolstadt 04 ekibi liderliği kaybetti, Türkgücü Münih takımı ise haftayı 10 puan ile 11.sırada tamamladı. Almanya’da 3. Lig’de mücadele eden Türkgücü ekibinin 23 Ekim 2020 tarihinde karantinaya alındığı bildirilmişti. Takıma yapılan yeni tip koronavirüs Kovid-19 testleri akabinde 3 kişinin test sonucu pozitif çıkmış, Türkgücü’nün Zwickau ile oynayacağı maç ertelenmişti.

Daha sonra 18 futbolcu ve teknik ekip karantinaya alınmıştı.