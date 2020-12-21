Türkgücü'nden 5 maç sonra 3 puan
Almanya’nın 3. Liginde mücadele eden Türkgücü Münih SC Verl ile karşılaştı. Türkgücü, 5 maç sonra galibiyet gördü. Rakibini 1-0 yenen Türkgücü ligdeki konumunu 11. sıraya taşıdı.
Almanya’da yaşayan gurbetçi Türklerin kurduğu Türkgücü Münih (SV Türkgücü München) 5 maç sonra galibiyete uzandı. Türkgücü Alman futbol takımı SC Verl’in ev sahipliğinde Sportpark Heimstetten Stadyumu’nda mücadele etti.Almanya’nın 3. Liginde başarıyla mücadele eden Türkgücü Münih, SC Verl’i deplasmanda 0-1 yenmeyi başardı. Kıran kırana geçen maçta galibiyet golünü 62 dakikada eski milli yıldız Sercan Sararer attı.Türkgücü, SC Verl’e karşı aldığı bu son galibiyetle topladığı 21 puanla ligin 11. sırasına yükseldi.
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