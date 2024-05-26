Türkgücü ve KUBİ’den önemli hamle: Spor ağırlıklı, çok dilli çocuk yuvası!

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KISA bir süre önce Frankfurt yerel liginde şampiyonluğunu kutlayan Türkgücü’nün belediyeden kiraladığı spor alanlarının içinde tesislere ayrılmış olan bölümde yapılacak çok dilli spor çocuk yuvası için tüm proje ve planların hazırlandığı ve büyükşehir belediyesine gerekli başvuruların yapıldığı öğrenildi. TSKV Türkgücü Frankfurt ve KUBi’nin, Almanya anayasasının 75’inci yıldönümü vesilesiyle ‘Hareketli demokrasi!’ mottosuyla düzenlediği gençlik spor şenliğinde söz konusu çocuk spor yuvasının da tanıtımı yapıldı. Bu bilgilere göre söz konusu çocuk yuvası projesi, Türkgücü kulübü için de modern bir spor ve idari tesisi de içeriyor. Uzun yıllardır hem bina hem de spor alanlarının ihtiyaçları karşılamadığı, alt yapıdaki eksikliklerden dolayı çocuklu ailelere ve gençlere yeterince yönelemediklerini belirten Türkgücü Başkanı Hüseyin Adalı, yeni tesislerin Frankfurt’ta göçmen nüfusun en yoğun olduğu bu bölge için çok önemli bir entegrasyon hizmeti olacağına işaret etti.



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FRANKFURT İÇİN BİR YENİLİK

KUBi ve kardeş kuruluşu BİKU’nun Genel Müdürü Arif Arslaner de çocukların küçük yaşlardan itibaren sporla tanışmasını sağlayacak ve çok dilli eğitim verilecek çocuk yuvası düşüncesinin Frankfurt için yenilik olacağını belirterek, bunu aynı zamanda demokrasinin korunması ve gelişimi açısından da önemli bir proje olarak gördüklerini kaydetti. Arslaner, konuşmasında Türkgücü Başkanı Hüseyin Adalı’nın uzun yıllardır Frankfurt ve çevresinde sosyal ve sportif çalışmalarıyla toplumsal yaşama katkılarına işaret ettikten sonra, kendisine Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nin ‘onur plaketi’nin verilmesi gerektiğini ve bunun için de öneride bulunacaklarını belirtti. Belediye Meclisi Başkanı Hilime Arslaner ve Mahalle Meclisi Başkan Yardımcısı Petra Tohmsen de biri 40 yıl, diğeri 30 yıldır kendi alanlarında iddialı ve başarılı olan iki kurum arasındaki iş birliğini destekleyeceklerini belirttiler. Anayasanın 75’inci yıl dönümü vesilesiyle ve “demokrasi, özgürlük, eşitlik ve çok kültürlülük” gibi değerleri birlikte kutlanmak ve yaşatmak için gerçekleştirilen şenliğe Ukrayna ve Afganistan kökenli göçmen aileler de, çocuklarıyla birlikte katıldı.



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TÜRKGÜCÜ’NDEN ÇOCUK VE GENÇLERE DAVET

Kısa bir süre önce Frankfurt’un yerel liglerinden “Kreisoberliga’da şampiyon olan Türkgücü, önümüzdeki sezonda fazla çocuk ve gence futbol verebilmek için yeni bir atılım başlattı. 2010-17 yıllarında doğan, sporu seven ve futbolun temellerini öğrenmeye hevesli çocuk ve gençlere yönelik bir çağrı yayınlayan Türkgücü, aynı zamanda bu çocuk ve gençlerle ilgilenebilecek eğiticiler de arıyor.

