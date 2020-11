Türkgücü tek attı 3 puanı aldı!

Erteleme maçında sahaya çıkan ve ligde aynı sırada bulunan FSV Zwickau sahasında SV Türkgücü Ataspor München takımımı konuk etti.

Her iki ekip de maça kontrollü başladı. Ancak, daha çok istekli olan SV Türkgücü Ataspor München takımı oldu. İlk yarıda gol sesi gelmedi.



İkinci 45 dakikada her iki takımda gol atabilmek için sağlı sollu ataklar denedi ancak, bunda daha başarılı olan SV Türkgücü Ataspor München takımı oldu. 70.dakika da Ümit Tosun' un asisti ile takım kaptanı Sercan Sararer usta bir vuruş ile golü attı. 1-0

Bu dakikadan sonra rakip beraberlik golü ararken SV Türkgücü Ataspor München 2.gol için ataklarını sıklaştırdı ancak her iki takımda sonuç alamadı ve karşılaşma 1-0 SV Türkgücü Ataspor München'in galibiyeti ile tamamlandı.