Türkgücü, SV Meppen'i 4'ledi!

Gol perdesini 15. dakikada takımın golcü oyuncusu Sliskoviç, açtı. 0-1 Farkı artırmak isteyen Türkgücü sağlı sollu ataklar geliştirdi. İlk yarının bitimine 4 dakika kala rakip skoru Bünning ile 1-1 yaptı. Fakat, aradan 2 dakika geçmiştiki bu kez Kırçiçek durumu 1-2 yaptı ve ilk yarı bu skor ile bitti. İkinci yarıya Türkgücü yine hızlı başladı. 70.dakikada Bu kez de defans oyuncusu Sorge güzel bir vuruş ile skoru 1-3 yapan golü attı. Maçın uzatma dakikalarında 90+1 de Görzel bende varım dedi adeta ve son sözü söyleyen golü Türkgücü adına attı. 1-4

Türkgücü Münih bu skor ile zirveye tırmanışı sürdürdü ve 24 puan ile 8.sıraya yükseldi.