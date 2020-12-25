Türkgücü, SV Meppen'i 4'ledi!
Almanya'nın 3.liginde mücadele eden ve Türklerin gurur kaynağı olan SV Türkgücü Münih takımı bu hafta da zirveye tırmanışı sürdürdü. Deplasmanda SV Meppen 1912 takımı ile karşılaştı. Maçta harika bir oyun oynayan Türkgücü Münih sahadan 4-1 gibi farklı skorla ayrıldı.
Gol perdesini 15. dakikada takımın golcü oyuncusu Sliskoviç, açtı. 0-1 Farkı artırmak isteyen Türkgücü sağlı sollu ataklar geliştirdi. İlk yarının bitimine 4 dakika kala rakip skoru Bünning ile 1-1 yaptı. Fakat, aradan 2 dakika geçmiştiki bu kez Kırçiçek durumu 1-2 yaptı ve ilk yarı bu skor ile bitti. İkinci yarıya Türkgücü yine hızlı başladı. 70.dakikada Bu kez de defans oyuncusu Sorge güzel bir vuruş ile skoru 1-3 yapan golü attı.Maçın uzatma dakikalarında 90+1 de Görzel bende varım dedi adeta ve son sözü söyleyen golü Türkgücü adına attı. 1-4
Türkgücü Münih bu skor ile zirveye tırmanışı sürdürdü ve 24 puan ile 8.sıraya yükseldi.
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