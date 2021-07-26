Türkgücü sezonun ilk maçından tek puanla döndü

YENİ sezon için 16 yeni transfer yapan Münih Türkgücü, sahaya, kalede Vollath, Kuhn, Rieder, kaptan Mavraj, Hertner, Chato, Kehl-Gomez, Türpitz, Verenzi, Sararer ve Sliskovic 11’i ile çıktı. Teknik direktör Petr Ruman’ın ilk lig maçına çıktığı karşılaşmada Türkgücü golcüsü Sliskovic’in iki şutu direkten döndü. Daha çok defansa ağırlık veren Münih Türkgücü, kontra ataklarla gol aramaya çalıştı ancak maç sonunda tek puanla yetinmek zorunda kaldı. Rakip takımın atakları ise Türkgücü defansı ve kaleci Vollath’ın kurtarışları sayesinde gole dönüşmeden önlendi.

1 Ağustos’daki lig maçında Hallescher FC takımını konuk edecek olan Münih Türkgücü, 8 Ağustos Pazar günü de DFB Kupası ilk turunda FC Union Berlin ile yine Münih Grünwald stadında karşı karşıya gelecek.