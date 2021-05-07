Türkgücü Münih’te şok ayrılık!

Hallescher FC karşısında 4-1 mağlup olan Türkgücü Münih, 9. sıradaki yerini korudu. Bu skorla birlikte, Serdar Bayat yönetimindeki Türkgücü Münih, ligde 10. maçında 7. mağlubiyetini almış oldu. Teknik Direktör Serdar Bayat, 23 Şubat 2021 tarihinde takımın başına geçmişti. 51 yaşındaki çalıştırıcının ayrılmasına neden olarak sağlık sorunları gösterildi. Serdar Dayat’ın uzun zamandır sırt ağrıları çektiği belirtilerek tedavi olmak üzere Türkiye’ye geri döneceği ifade edildi.

Görevden ayrılmanın karşılıklı iyi niyet antlaşması ile sağlandığı vurgulanarak, kendisine sağlık ve başarılar dilendi. Ligde zor günler geçiren Türkgücü’nü yeni bir hoca bulunana kadar yardımcı antrenör Andreas Pummer’in çalıştıracağı bildirildi. 38 yaşındaki Andrea Pummer, daha önceleri de geçici olarak takımı yönetmişti.

Sezon sonunda takımdan ayrılmak isteyen forvet oyuncusu Sercan Sararer ile de sorunlar yaşayan Münih Türkgücü, antlaşma sağlanamayınca kendisiyle mahkemelik olmuştu.