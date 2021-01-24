Türkgücü Münih son iki haftadır sessiz!

Almanya'nın 3.liginde mücadele eden Türkgücü Münih takımı üst üste 2. şehir derbisisine çıktı.

Önce erteleme maçında Spvgg Unterhaching takımı ile golsüz berabere kalırken, hafta sonu da sahasında FC Bayern-2 takımı ile golsüz berabere kaldı. KALECİ VOLLATH DEVLEŞTİ

Grünwalder stadında oynanan maçta Türkgücü Münih takımı 28.dakikada takımın golcü oyuncusu Sliskoviç ile mutlak gol fırsatını değerlendiremedi.

İkinci yarıya her iki takımda tedbirli başladı ve hata yapmamak düşüncesi ile oynadılar. Daha çok atak yapan FC Bayern-2 takımı üstün oynadı ancak gol bulamadı. 67.dakikada önce Türkgücü Münih takımı 71.dakikada da FC Bayern-2 takımı gol pozisyonundan yararlanamadılar. Bu karşılaşmada Türkgücü kalecisi Vollath ise kalesinde adeta duvar örerken rakibe gol şansı vermedi.

Böylece bir başka Münih şehir derbisi de golsüz sona erdi. Bu sonuç ile Türkgücü Münih takımı 32 puan ile ligde 5.sırada yer alırken, 26 Ocak günü düşme hattında yer alan 20 puanlı Kaiserslautern takımı ile deplasmanda karşılaşacak. SEBASTİAN MAİER GELDİ

Sözleşmesi biten ve ara transferde kulüpten ayrılan 3 oyuncunun yerlerini doldurmaya başladı. İlk olarak Sebastian Maier kadroya katıldı ve Türkgücü forması ile ilk resmi sosyal medyada paylaşıldı.

SARARER VE SLİSKOVİÇ DEDİKODUSUNA NOKTA BAŞKAN KIVRAN'DAN; "SATILIK DEĞİLLER"

Bu arada son bir kaç gündür sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Türkgücü Münih takımının en önemli 2 oyuncusu aynı zamanda Türk milli takımı oyuncusu Sercan Sararer ve Türkgücü'nün forveti golcü Sliskoviç'in kulüpten ayrılmak istedikleri paylaşıldı. Ancak, başkan Hasan Kıvran önceki gün yaptığı açıklamada, "Bu oyuncularımız satılık değil" diyerek son noktayı koydu.