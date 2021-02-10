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Avrupa
Ali MERCİMEK, MÜNİH / Fotoğraf: www.facebook.com/Turkgucu.Munchen
Haber Giriş: 10.02.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

Türkgücü Münih, Schmidt’le yolları ayırdı

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Türkgücü Münih, Schmidt’le yolları ayırdı
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Beş maçtır galibiyet yüzü göremeyen Almanya 3’üncü lig takımı Türkücü Münih, ani bir kararla antrenör Alexander Schmidt ile yolları ayırdı.

Geçen yılın temmuz ayından bu yana takımın başında olan 52 yaşındaki Schmidt’le yolların neden ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Yeni bir antrenör bulunana kadar yardımcı antrenörler Alper Kayabunar ile Andi Pummer takımın başında olacak. 23 karşılaşmada 33 puanı bulunan Münih Türkücü, ligde 7’nci sırada yer alıyor.

 

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