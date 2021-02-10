Türkgücü Münih, Schmidt’le yolları ayırdı

Geçen yılın temmuz ayından bu yana takımın başında olan 52 yaşındaki Schmidt’le yolların neden ayrıldığına dair bir açıklama yapılmadı. Yeni bir antrenör bulunana kadar yardımcı antrenörler Alper Kayabunar ile Andi Pummer takımın başında olacak. 23 karşılaşmada 33 puanı bulunan Münih Türkücü, ligde 7’nci sırada yer alıyor.