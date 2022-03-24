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Türkgücü Münih ligden çekildi

#Almanya#Türkgücü Münih Ligden Çekildi#AVRUPADAN HABERLER
Türkgücü Münih ligden çekildi

Almanya 3. Ligi’nde mücadele eden ve bir süre önce iflasını açıklayan Türkücü Münih, resmi bir açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu. İflas nedeniyle futbolcu ve antrenör maaşlarını ödeyemeyecek duruma gelen kulübün ligden çekilmekten başka çaresinin kalmadığı bildirildi. Bugünkü genel kurul toplantısından sonra yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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“TÜRKGÜCÜ München, Mart 2022’nin sonunda 3. Lig’de oynamayı bırakmak zorunda kalmıştır. Kulüp yönetimi, geçici iflas yöneticisi Dr. Max Liebig gözetiminde yapılan toplantı sonucu alınan çekilme kararını ekip ve tüm çalışanlara duyurmuştur. Bundan sonraki maçlara ancak üçüncü şahıslardan yeni sermaye sağlayarak devam etmek mümkün olabilirdi, ancak gerçekleşmemiştir.” Türkgücü’nün ligden çekilmesiyle puan tabelasında da karışıklık yaşanacağı bildirildi. Türkgücü karşılaşmalarında puan kazanan takımların puanları silinmek durumunda kalacağından sıralamada değişikliğin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekildi. Bu nedenle üst sıralarda bulunan FC Saarbrücken, Türkgücü’ne karşı oynadığı maçlarda elde ettiği 6 puanın silinme tehlikesine karşı lig bitimine kadar Türkgücü’ne sponsor olma fikrini gündeme getirmişti.

 

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#Almanya#Türkgücü Münih Ligden Çekildi#AVRUPADAN HABERLER

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