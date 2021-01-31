Türkgücü Münih galibiyete hasret!

Almanya 3. Lig’de Münih Türkgücü ile SV Waldhof Mannheim karşı karşıya geldi.

Almanya’da yaşayan gurbetçi Türklerin gururu Münih Türkgücü (Türkgücü München), Grünwalder Strasse’deki belediye stadında SV Waldhof Mannheim’ı ağırladı. Mannheim’den gelen konuk takım Münih Türkgücü’ne karşı 20. ve 75. dakikalarda bulduğu gollerle sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Üst üste oynadığı üç karşılaşmadan aldığı beraberlik sonrası Türkgücü bu sonuçla yılın ilk mağlubiyetini almış oldu.

Mannheim galibiyeti getiren golleri ise 20. dakikada Marcel Costly ve 75. dakikada Dominik Martinovic kaydetti. Türkgücü aldığı bu mağlubiyetle, 6. sıraya gerilerken, Mannheim ise 7. sırada yer aldı.

Bu arada ara transfer sezonunda Türkgücü Münih takımı iki yeni oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna dahil etti.

Bunlardan ilki FC Augsburg kulübünden Kılıan Yakob oldu...

Arminia Bielefeld’ den ise Noel Niemann ile Haziran ayı sonuna kadar kiralık olarak anlaşıldı.

Türkgücü Münih takımı 7 Şubat günü saat 14.00 de deplasmanda Wehen Wiesbaden takımına konuk olacak.