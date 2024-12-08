Türkgücü Münih 50. yılını kutlamaya hazırlanıyor!

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Türkgücü Münih kulübü; gençlerin spora yönelmesinde, kadın futbol takımı ile kadınlarımızın temsilinde, farklı yaş gruplarına sunduğu imkanlarla sporun desteklenmesinde yaptığı katkılardan ötürü önemli bir teşekkürü hak ettiğini söyleyen Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Türkgücü Münih Kulüp Başkanı Taşkın Akkay ve Kulüp Yöneticisi Ender Beyhan Bilgin’i, Eğitim Ataşemiz Dr. Akın Deveci ve Ataşemiz Hazal Can ile birlikte ağırlayarak, Türkgücü Münih Futbol Kulübü’nün mevcut durumu, geleceğe yönelik projeler, sunulabilecek katkılar üzerine, verimli bir sohbet gerçekleştirdik. 50. kuruluş yılını kutlamaya hazırlanan, tüm liglerdeki en üst seviyede temsil başarısını gösteren Türkgücü Münih Futbol Kulübü’nün toplumumuza sunduğu katkılardan memnuniyet duyuyoruz. Yarım asırlık tarihi ile çok sayıda önemli başarıya imza atan kulübümüz; gençlerin spora yönelmesinde, kadın futbol takımı ile kadınlarımızın temsilinde, farklı yaş gruplarına sunduğu imkanlarla sporun desteklenmesinde yaptığı katkılardan ötürü önemli bir teşekkürü hak ediyor. Sayın Taşkın Akkay ve Ender Beyhan Bilgin’e nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyor, Türkgücü Münih Futbol Kulübü’ne Regional Liga’da başarılar diliyor, destekliyoruz” dedi.