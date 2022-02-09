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HABERLERAvrupa Haberleri

Türkgücü Münih 3 puan daha kaybetti

#Almanya#Türkgücü Münih#FC Hallescher
Türkgücü Münih 3 puan daha kaybetti

Almanya 3’üncü liginde küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Türkgücü Münih, rakibi FC Hallescher’e 3 puan kaptırarak ligde kalma şansını iyice zora soktu.

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20 takımın mücadele ettiği ligin 18’inci sırasında bulunan Türkgücü Münih, maçın 83’üncü dakikasında gelen penaltı golüne engel olamayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Deplasman maçında çok sayıda fırsatı değerlendiremeyen Türkgücü, 3 puan umudunu cumartesi gün kendi sahasında oynanacak Waldhof maçına bıraktı. Türkgücü Münih’in ligde kalabilmek için bundan sonraki maçlarda puan kaybetmemesi gerekiyor. 16 Şubat’ta Olimpiyat Stadı’nda 1860 Münih ile karşılaşacak olan Türkgücü Münih’in bu derbi maçı için çok sayıda bilet sattığı belirtiliyor. Mali kriz nedeniyle bir süre önce iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan takımın, ligde kalabilmesi için ayrıca seyirci desteğine ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.

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#Almanya#Türkgücü Münih#FC Hallescher

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