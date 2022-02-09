Türkgücü Münih 3 puan daha kaybetti

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20 takımın mücadele ettiği ligin 18’inci sırasında bulunan Türkgücü Münih, maçın 83’üncü dakikasında gelen penaltı golüne engel olamayarak sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Deplasman maçında çok sayıda fırsatı değerlendiremeyen Türkgücü, 3 puan umudunu cumartesi gün kendi sahasında oynanacak Waldhof maçına bıraktı. Türkgücü Münih’in ligde kalabilmek için bundan sonraki maçlarda puan kaybetmemesi gerekiyor. 16 Şubat’ta Olimpiyat Stadı’nda 1860 Münih ile karşılaşacak olan Türkgücü Münih’in bu derbi maçı için çok sayıda bilet sattığı belirtiliyor. Mali kriz nedeniyle bir süre önce iflas başvurusunda bulunmak zorunda kalan takımın, ligde kalabilmesi için ayrıca seyirci desteğine ihtiyaç olduğu vurgulanıyor.