Türkgücü München tarih yazdı!

Almanya Toto Kupası final maçına çıkan Münih Türkücü, rakibi FV Illertissen'i penaltılarla geçerek hem şampiyon oldu, hem de tarih yazdı.

Normal süresi 0-0 berabere sona eren karşılaşmanın penaltı atışlarında 8-7 galip gelen Türkücü, tarihinde ilk defa Almanya Federasyon Kupası'na katılmaya hak kazandı. Kalesinde devleşen Türkgücü’nün yedek kalecisi Franco Flückiger, iki penaltı kurtarışı yaparak şampiyonluğun kahramanı oldu. Aynı zamanda 155 bin Euroluk primin sahibi olan Münih Türkgücü, Bundesliga ekipleriyle gelecek Almanya kupa turnuvasında büyük sınava çıkacak. Golcü oyuncusu Sercan Sararer ile sağlanan anlaşmanın ardından gelen galibiyet, Türkücü camiasında çifte sevinç yarattı.





