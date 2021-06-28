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Avrupa
Ali MERCİMEK / MÜNİH
Haber Giriş: 28.06.2021 - 12:12 | Son Güncelleme:

Türkgücü München tarih yazdı!

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Türkgücü München tarih yazdı!

Münih Türkgücü, Illertissen’i penaltılarla yendi ve DFB Kupası’na bilet aldı.

Almanya Toto Kupası final maçına çıkan Münih Türkücü, rakibi FV Illertissen'i penaltılarla geçerek hem şampiyon oldu, hem de tarih yazdı.

Türkgücü München tarih yazdı

Normal süresi 0-0 berabere sona eren karşılaşmanın penaltı atışlarında 8-7 galip gelen Türkücü, tarihinde ilk defa Almanya Federasyon Kupası'na katılmaya hak kazandı.
Türkgücü München tarih yazdı
Kalesinde devleşen Türkgücü’nün yedek kalecisi Franco Flückiger, iki penaltı kurtarışı yaparak şampiyonluğun kahramanı oldu.
Türkgücü München tarih yazdı
Aynı zamanda 155 bin Euroluk primin sahibi olan Münih Türkgücü, Bundesliga ekipleriyle gelecek Almanya kupa turnuvasında büyük sınava çıkacak.
Türkgücü München tarih yazdı
Golcü oyuncusu Sercan Sararer ile sağlanan anlaşmanın ardından gelen galibiyet, Türkücü camiasında çifte sevinç yarattı.
Türkgücü München tarih yazdı

Türkgücü München tarih yazdı

Türkgücü München tarih yazdı

Türkgücü München tarih yazdı

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