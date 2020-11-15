Türkgücü, MSV Duisburg'u 2-1 devirdi!

Avrupalı Türklerin gurur kaynağı olan Almanya 3.liginde mücadele eden, Türkgücü Münih takımı bu hafta da kendi sahasında ağırladığı MSV Duisburg takımını 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Türkgücü Münih takımı 16 puan ile 5.sıraya yükseldi. Lider 1.FC Saarbrücken'in ardından bir maç eksiği ile farkı 6 puana indirdi.



Maça hızlı başlayan Türkgücü Münih takımı ilk yarıda tam 5 gollük pozisyondan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya Türkgücü Münih takımı hızlı başladı.

Arka arkaya gelişen ataklar sonrasında 48.dakikada Serkan Sararer'in asisti sonrası golcü oyuncu Sliskoviç golü attı. 1-0

Maçın 66.dakikasında bu kez Ümit Tosun'un yerden güzel ortasında kale önünde yer alan Sliskoviç Türkgücü'nün ve kendisinin 2.golünü attı.

Golden sonra rakip takım MSV Duisburg pozisyonlarını arttırdı. 89.dakikada Vermeij' in penaltı golü ile ümitlendi ancak beraberlik golü için zaman yetmedi.

Karşılaşma 2-1 Türkgücü Münih takımı lehine sona erdi.

SIRADA LİDER VAR

Gelecek maç ise 24 Kasım günü lider 1.FC Saarbrücken ile Münih'te oynanacak.

Türkgücü Münih takımı için adeta 6 puanlık maç olan bu karşılaşma büyük önem taşıyor.