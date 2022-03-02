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Türkgücü minikleri de Hanau’yu unutmadı

#Henri Samkıran#Hanau Türkgücü#Hanau
Türkgücü minikleri de Hanau’yu unutmadı

Almanya’nın Hessen eyaletine bağlı Hanau kentindeki ırkçı katliamın ikinci yılında resmi törenler düzenlenirken, geleceğin futbolcu adayları minikler de saldırıda hayatını kaybedenleri unutmadı.

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HANAU Türkgücü 11 yaş altı futbol takımı bir dayanışma maçı düzenledi. Hanau Türkgücü U11 teknik direktörü Henri Samkıran’ın organize ettiği maçta Hanau Türkgücü, Kaiserslautern’den 11 yaş altı Wiesenthalerhof kulübüne karşı bir maç yaptı. Maç öncesinde her iki takımın minik futbolcuları ellerine ırkçı saldırıda hayatlarını kaybeden kurbanların resimlerini aldı.

Türkgücü minikleri de Hanau’yu unutmadı
HANAU TÜRKGÜCÜ MAÇI KAYBETTİ
Teknik Direktör Henri Samkıran, ırkçılığa kurban giden insanların hatıralarının unutulmamasını istediklerini ve bu nedenle böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti. Hanau Türkgücü maçı 5-4 kaybetti. Hanau Türkgücü adına golleri 12. ve hemen ardından 13. dakikada Devran Günel ile 16. ve 30. dakikada Enes Tiryaki attı. 1979 yılında kurulan Hanau Türkgücü’nün yaklaşık 6 yıldır 18 yaş altı genç ve çocuklar için takımları bulunuyor.
Türkgücü minikleri de Hanau’yu unutmadı

 

 

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#Henri Samkıran#Hanau Türkgücü#Hanau

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