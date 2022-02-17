Türkgücü inanılmazı başardı

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Ezeli rakibi 1860 Münih ile derbi maçına çıkan Türkgücü, 2-1 galip gelerek rahat bir nefes aldı. Maçın favorisi sayılan ligin güçlü takımlarından 1860 Münih önünde özlenen futbolunu sergileyen Türkgücü, 77’nci dakikada Hottmann ve 85’inci dakikadaki Sararer’in penaltı golüyle 2-0 öne geçti. Rakip takımın tek golünü ise maçın son dakikasında Neudecker kaydetti. Münih Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı çoğu Türkgücü taraftarı olan yaklaşık 8 bin biletli seyirci izledi. Uzun zamandır ilk defa çok sayıda seyirci gelmesi nedeniyle karşılaşma gecikmeli olarak başladı. Hanesine 3 puan yazdırarak 16’ncı sıraya yükselen Münih Türkgücü, şimdilik küme düşme hattından çıktı. Ancak iflas başvurusu nedeniyle 9 puanının silinme tehlikesi bulunuyor.