Türkgücü inanılmazı başardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’‘Mustafa Söylemez de ateş açtı’#Halil Falyalı
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
Korkunç iddia... Dünya 5:30da gelen haber ile sarsıldıKorkunç iddia... Dünya 5:30'da gelen haber ile sarsıldı!#Rusya
Son dakika... Maske zorunluluğu kalkacak mı Bakan Kocadan açıklamaSon dakika... Maske zorunluluğu kalkacak mı? Bakan Koca'dan açıklama#Bakan Koca
16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar16 yaşındaki Sıla Şentürk vahşice öldürüldü... Kan donduran ayrıntılar#Sıla
AK Parti’ye zarar veren AK PartililerAK Parti’ye zarar veren AK Partililer#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dünya şimdi de bu görüntüleri konuşuyor Masa neden küçüldüDünya şimdi de bu görüntüleri konuşuyor! Masa neden küçüldü?#Jair Bolsonaro
İnanılmaz trajedi... Düğünden 13 cenaze çıktıİnanılmaz trajedi... Düğünden 13 cenaze çıktı!#Hindistan
Dolapta yakalandı Kapıda polisleri görünce...Dolapta yakalandı! Kapıda polisleri görünce...#FETÖ
O tahliyenin ayrıntılarıO tahliyenin ayrıntıları#Osman Çallı
Ekonomi için 4’lü paket yoldaEkonomi için 4’lü paket yolda#Ekonomi
Dışardaki arabada iki kişi yakalandı Sınavın yapıldığı yere giden polis maskeyi kaldırınca şaşkına döndüDışardaki arabada iki kişi yakalandı! Sınavın yapıldığı yere giden polis maskeyi kaldırınca şaşkına döndü#İstanbul
Altın fiyatları bir anda yükseldiAltın fiyatları bir anda yükseldi!#Altın
Ada konseyinde büyük yüzleşmeAda konseyinde büyük yüzleşme!#Survivor All Star
Anketten siyaset değil ekonomi çıktıAnketten siyaset değil ekonomi çıktı#Ekonomi
HABERLERAvrupa Haberleri

Türkgücü inanılmazı başardı

#Almanya 3’Üncü Ligi#Münih Türkgücü#AVRUPADAN HABERLER
Türkgücü inanılmazı başardı

Almanya 3’üncü Ligi’nde uzun zamandır galibiyet yüzü göremeyen ve küme düşme tehlikesi yaşayan Münih Türkgücü, nihayet 3 puan alabildi.

Haberin Devamı

Ezeli rakibi 1860 Münih ile derbi maçına çıkan Türkgücü, 2-1 galip gelerek rahat bir nefes aldı. Maçın favorisi sayılan ligin güçlü takımlarından 1860 Münih önünde özlenen futbolunu sergileyen Türkgücü, 77’nci dakikada Hottmann ve 85’inci dakikadaki Sararer’in penaltı golüyle 2-0 öne geçti. Rakip takımın tek golünü ise maçın son dakikasında Neudecker kaydetti. Münih Olimpiyat Stadı’nda oynanan maçı çoğu Türkgücü taraftarı olan yaklaşık 8 bin biletli seyirci izledi. Uzun zamandır ilk defa çok sayıda seyirci gelmesi nedeniyle karşılaşma gecikmeli olarak başladı. Hanesine 3 puan yazdırarak 16’ncı sıraya yükselen Münih Türkgücü, şimdilik küme düşme hattından çıktı. Ancak iflas başvurusu nedeniyle 9 puanının silinme tehlikesi bulunuyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Almanya 3’Üncü Ligi#Münih Türkgücü#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’

#Sağlık
Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

Bir başarı hikâyesi: Kader Işık Afşar

#Kader Işık Afşar
Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı

Sebze ve meyvelerin vitaminlerine ne oluyor? 'Eskinin bir portakalı şimdinin 2-3 portakalı'

#Beslenme