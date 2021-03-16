Türkgücü evinde kayıp: Üst üste ikinci yenilgi

ALMANYA 3'üncü liginde mücadele eden Türkgücü Münih ligin güçlü takımlarından Hansa Rostock karşısında hezimete uğradı. Türkgücü kendi evinde 3-0 mağlup oldu.

Sahaya kalede Rene Vollath olmak üzere, Park Yi, Alexander Sorge, Stefan Stangl, Filip Kusic, Philipp Erhardt, Ünal Tosun, Boubacar Barry, Sebastian Maier, Sercan Sararer ve Noel Niemann onbiri ile çıkan Münih Türkgücü, oyuna çok hızlı başladı.

2'inci dakikada gole çok yaklaşan Sercan Sararer'in şutu ancak kornerle önlenebildi.

Üste üste gelen Türkgücü ataklarına karşı koyabilmek için rakip takım tamamen defansa çekildi.

Münih Türkgücü sağlı sollu gol arayışına devam etti, ancak sonuç alamadı. İlk 30 dakikadan sonra Türkgücü tempoyu düşürünce Hansa Rostock defansı nefes aldı.

İlerleyen dakikalarda Türkgücü fırsatları kaçırmaya devam etti.

İlk yarı düdüğü beklenirken maçın 45'inci dakikasında korner atışı kullanan rakip takım, Türkgücü ceza sahasında yaşanan karışıklıktan istifade ederek beklenmeyen gole kavuştu. İlk yarı Hansa Rostock'un 1-0 üstünlüğüyle sona ermiş oldu.



İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI

Grünwalder stadyumundaki karşılaşmasının ikinci yarısına Hansa Rostock hızlı başladı. Uzun paslarla oyun kuran rakip karşısında Türkgücü zorlu anlar yaşadı.

Maçın 59'uncu dakikasında ise Bahn'ın ayağından Rostock bir gol daha kazandı.



2-0 yenik duruma düşen Türkgücü 66'ıncı dakikada Park'ın yerine Röser'i, Ünal Tosun'un yerine de Awoudja'yı sokarak çifte değişikliğe gitti.

73'üncü dakikada Türkgücülü forvet Niemann'ın 23 metreden şutu direkten döndü.

Maçın ilerleyen dakikalarında gole en fazla yaklaşan takım Türkgücü oldu, ancak defans zayıf kalınca kontra atak şansı yakalayan Rostock, 90'ıncı dakikada Herzog'un golüyle farkı 3'e çıkardı.

Deplasman maçından 3 puanla ayrılan Hansa Rostock ligin 2'nci sırasına yükselirken, 40 puanda kalan Münih Türkgücü 8'inci sıraya geriledi.