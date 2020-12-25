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Haber Giriş: 25.12.2020 - 11:26 | Son Güncelleme:

Münih Türkgücü dolu dizgin! Sahasında Endstand’ı 4’ledi

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Münih Türkgücü dolu dizgin! Sahasında Endstand’ı 4’ledi
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Almanya 3. Liginde Türklerin takımı Münih Türkgücü, önceki gün oynanan maçta Endstand’ı 4-1 yendi. Türkgücü, bu sonuçlarla ligde 24 puanla 8. sırada yer aldı.

Almanya’daki Türklerin takımı Münih Türkgücü (Türkgücü München), ligde galibiyetlerine devam ediyor. Önceki gün oynanan karşılaşmada, Münih Türkgücü, rakimi Enstand’ı farklı geçti. 4-1 biten maçta Türkgücü’nün gollerini; Slıskovıc, Furkan Kırcıcek, Sorge ve Gorzel attı.

Münih Türkgücü dolu dizgin Sahasında Endstand’ı 4’ledi
Münih Türkgücü’nün ilk 11’de oynayan Türk kökenli oyuncularından 24 yaşındaki Furkan Kırçiçek, forvette görev yapıyor ve Temmuz 2019’dan bu yana Türkgücü için mücadele ediyor.

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