Münih Türkgücü dolu dizgin! Sahasında Endstand’ı 4’ledi
Almanya 3. Liginde Türklerin takımı Münih Türkgücü, önceki gün oynanan maçta Endstand’ı 4-1 yendi. Türkgücü, bu sonuçlarla ligde 24 puanla 8. sırada yer aldı.
Almanya’daki Türklerin takımı Münih Türkgücü (Türkgücü München), ligde galibiyetlerine devam ediyor. Önceki gün oynanan karşılaşmada, Münih Türkgücü, rakimi Enstand’ı farklı geçti. 4-1 biten maçta Türkgücü’nün gollerini; Slıskovıc, Furkan Kırcıcek, Sorge ve Gorzel attı.Münih Türkgücü’nün ilk 11’de oynayan Türk kökenli oyuncularından 24 yaşındaki Furkan Kırçiçek, forvette görev yapıyor ve Temmuz 2019’dan bu yana Türkgücü için mücadele ediyor.
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