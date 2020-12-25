Münih Türkgücü dolu dizgin! Sahasında Endstand’ı 4’ledi

Almanya’daki Türklerin takımı Münih Türkgücü (Türkgücü München), ligde galibiyetlerine devam ediyor. Önceki gün oynanan karşılaşmada, Münih Türkgücü, rakimi Enstand’ı farklı geçti. 4-1 biten maçta Türkgücü’nün gollerini; Slıskovıc, Furkan Kırcıcek, Sorge ve Gorzel attı. Münih Türkgücü’nün ilk 11’de oynayan Türk kökenli oyuncularından 24 yaşındaki Furkan Kırçiçek, forvette görev yapıyor ve Temmuz 2019’dan bu yana Türkgücü için mücadele ediyor.