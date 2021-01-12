Türkgücü Dresden’in dinamosunu bozdu

ALMANYA 3.Bundesliga temsilcimiz Münih Türkgücü sahasında konuk ettiği lig lideri Dynamo Dresten´i tek golle geçerek zirve takibini sürdürdü.Geçtiğimiz günlerde Başkan Halil Kıvran´ın görevi bıracağını açıklamasının ardından morali bozulan Türkgücün´de, maça çıkarken en büyük motivasyon ise Başkanın tekrar göreve döneceğini açıklamasıydı. Aralık ayının son haftasından bu yana başkan Hasan Kıvran’ın görevini bırakacağı ve kulüpteki %89 hissesini satmak istediğini açıklamıştı. Bir kaç hafta süren tartışmalara başkan önceki gün son noktayı koydu. “Başkanlık görevimi devam ettirme kararı almış bulunmaktayım. 4 yılda 3. lige çıktık bundan sonra da daha yüksek hedeflere ulaşacağız inşallah. Yeniden görevimin başındayım” dedi. Pazartesi günü kendi sahası Grünwalder sahasında lider Dinamo Dresden ile yapacağı maça günler kala, başkan Hasan Kıvran’ın bu açıklaması takım üzerinde büyük motive yarattı. Geçen hafta 3 oyuncusu ile yollarını ayıran Münih Türkgücü, 32.dakikada Furkan Kırçiçek´ in derin pası ile buluşan kaptan Sercan´ın golü ile 1-0 öne geçti ve bu üstünlüğünü maç sonuna kadar korudu. Bu sonuçla 27 puan ile 6.sıraya yükselen temsilcimiz, 2.Bundesliga yolunda önemli bir adım daha attı. Türkgücü hafta sonu deplasmanda Viktoria Köln ile mücadele edecek.