Türkgücü darmadağın! Fark yedi: 4-0

ALMANYA 3’üncü liginde lider Dynamo Dresden’e konuk olan Münih Türkgücü, farklı yenilmekten kurtulamadı. Stadyum etrafında toplanan binlerce ateşli taraftarının desteğiyle sahaya çıkan Dresden’e 4-0 mağlup oldu. Aldığı sonuçta 2’inci lige çıkmayı garantileyen Dynamo Dresden’in gollerini 15’inci dakikada Daferner, 27’inci dakikada Königsdörffer, 62’inci dakikada Mörschel, son golü ise 90’ıncı dakikada Vlachodimos kaydetti.

Maç esnasında ve maç bitimi taşkınlık yaratan Dresdenli fanatik taraftar grupları, taş ve sopalarla emniyet güçlerine saldırdı. Çıkan olaylarda çeşitli yerlerinden yaralanan 11 polis memurunun hastahanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Olayları görüntülemeye çalışan medya mensuplarının da saldırıya uğradığı ifade edildi. Kentteki kutlamaların gece yarılarına kadar devam ettiği kaydedildi.

46 puanda kalan Münih Türkgücü 13’üncü sıraya geriledi.

