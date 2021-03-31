Türkgücü çeyrek finale yükseldi!

ALMANYA 3'üncü ligde mücadele den Münih Türkgücü, Toto Pokal adı verilen Bavyera Kupası maçında geçen yılın kupa şampiyonu 1860 Münih'i 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.



Aynı ligde mücadele ettiği güçlü rakibi karşısında mükemmel bir oyun çıkaran Türkgücü, 15'inci dakikada Philip Erhardt'ın attığı golle turun önünü açtı. Futbol otoriterleri tarafından fazla şans verilmeyen Türkgücü, aynı sahayı paylaştığı 1860 Münih'i hayal kırıklığına uğrattı.

Grünwald Stadı'ndaki karşılaşmada sevinen taraf Türkgücü oldu. Türkgücü'nün bundan sonraki hedefi çeyrek final sonunda Almanya Federasyon Kupası'na katılmak olacak. Pandemi nedeniyle futbol karşılaşmaları da karışık bir hal almış durumda. Bavyera'dan 3'üncü ligde mücadele eden 4 takım Toto Pokal adı verilen Bavyera Futbol Kupası'na çeyrek finalden itibaren katılabilmek için kendi aralarında turnuva yaptı.

Münih Türkgücü SpVgg Unterhaching ve 1860 Münih'i eleyerek çeyrek final hakkı kazanmış oldu ve bu turda Bavyera'nın çeyrek finale kadar gelebilmiş amatör takımlarıyla eşleşecek.

Ancak pandemi nedeniyle amatör maçlar bu sezon tamamlanamadığından Münih Türkgücü'nü hangi takımların beklediği henüz belli değil.

Büyük kupa turnuvasına katılmak ekonomik açıdan büyük avantajlar sağlaması bakımından da tüm futbol takımlarının hayalini süslüyor.

Türkgücü'nün bundan sonraki kupa rakiplerinin amatörlerden oluşması nedeniyle kendisine büyük şans tanınıyor.