Türkgücü, Basler’i resmen açıkladı

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Alman futbolunun efsane isimleri arasında yer alan, futbolculuk kariyerinde 13 kupa kazanan, 1 de gol krallığı yaşayan Mario Basler , Türkgücü Osnabrück'ün yeni teknik direktörü oldu. Mario Basler'in Almanya 8. Lig ekiplerinden Türkgücü Osnabrück'e imza atması Alman basınında geniş yankı buldu. Mario Basler'in arkadaşlarıyla girdiği bir iddiayı kaybetmesi sonrası Türkgücü Osnabrück'e 1,5 yıllık imza atmasından çok, imza süreci Almanya'da manşetleri süsledi.İddiayı kaybettikten sonra amatör Kreisliga C ligindeki Osnabrück Türkgücü’ne antrenör olan Alman futbol efsanesi Mario Basler, kulübü ziyaret etti. Başkan Caner Çiftçi ile görüşen Basler, Osnabrück atkısı ve formasıyla fotoğraf çektirdi ve 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 28 yasındaki genç Başkan Caner Çitfçi, Mario Basler’in gönüllük esasına göre takımı çalıştıracağını belirtirken, haftaya salı günü takımla ilk antrenmanlara başlayacaklarını kaydetti. Kulüp tarafından gelecek hafta pazartesi günü düzenlenecek basın toplantısıyla Mario Basler’in Osnabrück Türkgücü’ne nasıl antrenör olduğunun detayları kamuoyuna duyurulacak. Mario Basler de basın toplantısına katılarak soruları yanıtlayacak.Yaklaşık 8 ay önce Osnabrück Türkgücü takımında yapılan yönetim değişikliği ile kulüp başkanlığına seçilen Caner Çiftçi, inşaat sektöründe faaliyet gösteren genç bir işveren. 1987 yılında kurulan Osnabrück Türkgücü’nün kentteki tek Türk futbol kulübü olduğunu belirten Çiftçi, geçtiğimiz yıllarda kulübe ilginin giderek azaldığını ve artık kulübün kapanma noktasına geldiğini kaydetti. Ancak Mario Basler gibi büyük bir ismin kulübe gelmesinin tüm takımı heyecanlandırdığını söyleyen Çiftçi, "Bu gelişme hepimizi motive etti ama özellikle de takımdaki futbolcuları. Şu anda birinci, ikinci ve üçüncü olmak üzere üç takımımız bulunuyor. Kulübe yönelik ilgi de arttı. Gelecek dönemde çocuklar için de takım oluşturmayı planlıyoruz" dedi.Caner Çiftçi, hedeflerinin ne olduğu sorusuna ise, "Elbette takımımızı daha profesyonel hale getirmek ve gelecekte tıpkı Münih Türkgücü gibi 3.ligde görmek istiyoruz. Aynı şekilde Mario Basler de dün yaptığımız görüşmede hedefimizin uzun vadeli olması gerektiğini belirtti ve 8-10 yıl içinde takımın güzel yerlere gelebileceğini söyledi" diye konuştu.

Mario Basler, televizyonlarda maç yorumlarına da devam ediyor.

Futbolculuk kariyerinde Bayern Münih ve Werder Bremen formasıyla elde ettiği başarılarla dikkat çeken Mario Basler, 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan Almanya Milli Takımı'nın da parçasıydı. Öte yandan Mario Basler, 1994-95 sezonunda Bundesliga'da attığı 20 gol ile sezonun gol kralı olmuştu. Teknik direktörlük kariyerine 2004 yılında Regensburg'da başlayan Mario Basler, sırasıyla Eintracht Trier, Wacker Burghausen, Oberhausen ve Rot-Weiss Frankfurt'da teknik direktörlük görevi yürütmüştü. Teknik direktörlük kariyerine 2004 yılında Regensburg'da başlayan Mario Basler, sırasıyla Eintracht Trier, Wacker Burghausen, Oberhausen ve Rot-Weiss Frankfurt'da teknik direktörlük görevi yürütmüştü.