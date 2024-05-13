Türkgücü Almanya'yı fefhetti

Frankfurt Kreisoberliga’da kendisine en yakın takım olan SV Viktoria Preussen’la arasında sekiz puan fark olan Türkgücü Frankfurt’un şampiyonluk kutlamalarında, bu kentte dünyaya gelen ve futbola burada başlayan, Almanya milli takımının ve Borussia Dortmund’un başarılı futbolcularından Emre Can da taraftarlar arasında yer aldı.
Şampiyonluğu geçtiğimiz hafta Sportverein Griesheim Tarik karşısında aldığı 8-3’lük galibiyetle kesinleşen Türkgücü’nün bu hafta SG Harheim’la olan maçı ise misafir takımın galibiyetiyle 3-0 sonuçlandı. Türkspor’un yedekleriyle sahaya çıktığı maçta aldığı bu yenilgi, şampiyonluk kutlamalarını coşkusunu fazla etkilemedi. TSKV Türkgücü Frankfurt, önümüzdeki sezon bölge futbolunda bir üst ligi olan Gruppenliga West’te yer alacak.
Bu sezon şimdiye kadar oynanan 31 maçta 23 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlikle 70 puanı bulan, toplam 95 golle (53 gollük avarajla) rakiplerine büyük fark atan Türkgücü, sezonun 26 Mayıs Pazar oynanacak son maçında ligin istikrarlı takımlarından Condorcia Eschersheim’la da kendi sahasında karşılaşacak.Frankfurt Türkgücü
’nün Başkanı Hüseyin Adalı
, 10 yıldır Frankfurt Oberliga’da mücadele veren takımının çeşitli zorluklara rağmen elde ettiği bu başarının kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti. Frankfurt Büyükşehir Belediyesi’nden ve Türk toplumundan daha fazla destek beklediklerini belirten Adalı, “Göçmen kökenli nüfusun çok yoğun olduğu bir bölgedeki çalışmalarımız, kent yönetiminin toplumsal entegrasyon için yaptığı çalışmaları da destekliyor. Mehmet Tunay’ın liderliğindeki gençlerimizin hem maddi olanakları açısından, hem de altyapı tesisleri itibarıyla bizden çok daha iyi durumda olan takımlar karşısındaki bu müthiş başarısının, klübümüze gelen destekleri artıracağını umut ediyoruz” dedi.
Frankfurt Türkgücü’nün temelleri 1983’te kurulan FC Frankfurt City ve 1994’te kurulan TSV Umutspor takımlarına dayanıyor. 2004’te TSKV Umut Cityspor adı altında birleşen ve bundan üç yıl sonra da TSKV Türkgücü Frankfurt adını alan başarılı takımın tesisleri Frankfurt’un Gallus semtinde yer alıyor.