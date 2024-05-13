Türkgücü Almanya'yı fefhetti

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Frankfurt Kreisoberliga’da kendisine en yakın takım olan SV Viktoria Preussen’la arasında sekiz puan fark olan Türkgücü Frankfurt’un şampiyonluk kutlamalarında, bu kentte dünyaya gelen ve futbola burada başlayan, Almanya milli takımının ve Borussia Dortmund’un başarılı futbolcularından Emre Can da taraftarlar arasında yer aldı.