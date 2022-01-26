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Türkçeyi bu uygulamadan öğrenebilirsiniz

#Almanya#Türkçeyi Bu Uygulamadan Öğrenebilirsiniz#AVRUPADAN HABERLER
Türkçeyi bu uygulamadan öğrenebilirsiniz

Edirne’de hayatta geçirilen ‘Gel Konuşalım’ mobil uygulaması ile gurbetçilerle beraber her kesimden vatandaş Türkçeyi daha rahat öğrenebilecek.

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Edirne Valiliği, Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan özellikle gurbetçiler ve Türkçeyi öğrenmek isteyen vatandaşlar için Rumeli Akademisi Eğitim ve Kültür Derneği iş birliğiyle Türkçe eğitimi verilen mobil uygulama geliştirdi. Türkçeyi öğrenmek isteyen yurt dışında yaşayan Türkler bu uygulamayla Türkçeyi daha iyi öğrenebilecek. Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaklaşık olarak 1.5 yıl önce Kapıkule’den yurda giriş yapan gurbetçilerle yaşanılan diyalog sonrası, Türkçeyi anlayan fakat konuşamayan çocuklara tanık olunduğu için bu projenin geliştirilmesinde tetikleyici olduğunu belirtti. Geliştirilen uygulama içerisinde Türkçe’nin eğlenceli içeriklerle öğretildiğini ifade eden Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaygın şekilde çocukların Türkçe öğrenmelerine vesile olunacağını belirtti:

Türkçeyi bu uygulamadan öğrenebilirsiniz
‘BAZILARI KONUŞTUĞUMUZU ANLAMADI’
“Gurbetçilerimizi karşılarken onlara ‘Hoş geldiniz’ deyip, Edirne’nin meşhur ürünlerinden ikram ederken, maalesef acı bir gerçekle yüz yüze kaldım. Yaşı 50’lilerde olan gurbetçilerimizle konuşurken hiçbir sıkıntı yaşamadık ama minik çocuklarımızdan bazılarıyla Türkçe konuşmaya çalıştığımız zaman, ne konuştuğumuzu anlıyorlardı ama bize Türkçe karşılık veremiyorlardı. Bazı çocuklarımızla konuştuğumuzda aslında içimizde gözyaşları sel olup akıyordu. Çünkü bu çocuklarımızın bırakın Türkçe karşılık vermeyi, bizim konuştuğumuzu dahi anlayamadıkları ortaya çıkmıştı. Dolayısıyla ana tetikleyici bizim için bu olmuştur. Yurt dışında kalan ve Türkçe öğrenme ihtiyacı hissedip de çocuklarına Türkçe öğretme sıkıntısı yaşayan aileler ve evlatlarımız. Bu projeyi yaparken çocuklarımızın, gençlerimizin Türkçeyi zevkle öğrenmesini, bunu yaparken de haz duymalarını hedefleyerek çalıştık. Yaptığımız bütün uygulamalarda kendi seviyelerine uygun, bunu bir cep telefonuyla internet üzerinden hoşça vakit geçirecekleri bir aktivite şekline getirmeye çalıştık. Bunu yaparken de akademik destek aldık, aynı zamanda Milli Eğitim Müdürlüğü’nden Türkçe öğretmenlerimizle birebir çalışmak ve desteğini almak suretiyle projemizi geliştirme imkânına kavuştuk.”
Türkçeyi bu uygulamadan öğrenebilirsiniz
EDİRNE, TÜRKİYE’NİN AVRUPA’YA AÇILAN KAPISIDIR’
Projeden dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Canalp, “Bu hepimiz için bir görevdir. Bu görevi de inşallah beraberce gerçekleştirmiş olmak bizim için en büyük hazdır. Ümit ediyorum ki, gurbetçilerimizden evlatlarına Türkçe öğretmek isteyenler, bu programı indirme imkânına kavuşacaklar, cep telefonlarından ve internet üzerinden yaygın bir şekilde evlatlarımızın Türkçeyi öğrenmelerine vesile olacak. Bunu Edirne Valiliği olarak elbette ki biz yapmalıydık. Çünkü Edirneliler olarak her zaman bir iddiamız var, Edirne Balkanlar’ın başkentidir. Türkiye’nin Avrupa’ya açılan kapısıdır. Böyle bir proje yapılacaksa elbette ki bunu Edirneliler yapmalıydı, bizler yapmalıydık.”

 

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