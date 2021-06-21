‘Türkçenin olmaması, insanların zekâsıyla dalga geçmektir’

HESSEN’de CDU-Yeşiller hükümetinin, Portekizce, Lehçe, Arapça ve Çinceyi okullarda yabancı dil seçeneği olarak eklemeye çalışırken Türkçeyi görmezden gelmesi, eyaletteki yüz binlerce Türkçe konuşan insanı ayağa kaldırdı. ÜÇ yıl önce konuyla ilgili başlatılan imza kampanyasına destek verdiklerini belirten KONAD Sosyal ve Siyasal Araştırmalar Merkezi Başkanı Sait Özcan, şunları söyledi: “Eyalette Almancadan sonra en çok konuşulan dil olan Türkçenin seçenekler arasında olmaması adeta insanların zekâsı ile dalga geçmektir. Türkçenin ikinci veya üçüncü yabancı dil olarak okutulması için imza kampanyası düzenleyerek toplanan 20 bin imzayı eyalet hükümetine teslim eden insiyatife ilk andan itibaren tam destek verdik. Türkçenin okullarda seçmeli ders olarak okutulmasının uyum için de hayati önem taşıdığı çok iyi bilinmektedir.”

320 MİLYON KİŞİ TÜRKÇE KONUŞUYOR

“Bu alanda yapılmaya çalışılan değişiklikte Türkçenin adının geçmemesi hem Almanya hem de dünya gerçeklerinden habersiz olmak demektir. Dünyada Almancayı 105 milyon, Türkçeyi ise 320 milyon insan konuşuyor. Bu gerçeği bilmemeniz ise sizin ayıbınız. Her platformda Türkçe karşıtı menfi düzenlemeye eleştirilerimizi dile getireceğiz. Bu alandaki çalışmalarımızı birçok arkadaş, inisiyatif, dernek ve sivil toplum kuruluşuyla birlikte ortak çalışma yürüterek insanımızın dil bayrağı etrafında bir araya gelmesine çalışıyoruz. Bulunduğumuz her platformda dikkatleri Türkçenin önemine çekeceğimize yürekten inanarak bütün vatandaşlarımızın dilimiz etrafında kenetlenmelerini rica ediyorum.”