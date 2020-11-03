Türkçenin izinden gidiyor

DAHA önceden Türkiye’ye gittiğini hatırlatan Deegen, bu sırada Türkçeye ilgi duyduğunu söyledi. Ülkesine döner dönmez Türkçe kursuna yazıldığını belirten Deegen, kursun ardından üniversiteye yazılarak Türkoloji okumaya başladığını ifade etti. Her fırsatta Türkiye ve Türkçeye hayran olduğunu söyleyen Deegen, “Türkçe ve Türk tarihini çok iyi biliyorum. Ama ne yazık ki Hollanda’da konuşmaya konuşmaya Türkçe’yi unutuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları çok cana yakın. Misafirperver. Türkçeyi çok seviyorum. Türkçe şiir gibi bir dil. Onun için Türkçeyi öğrendim” dedi.

1 Eylül Dünya Barış Günü’nde yola çıkan Deegen, hedefinin, Türkçenin ve Türk’ün doğduğu Orta Asya bozkırları olduğunu söyledi: “Dünya turu yapıyorum. Hollanda’dan Orta Asya’ya kadar gideceğim. Zaman olursa daha da ileriye gideceğim. Kırgızistan’a, Kazakistan’a bisikletle gitmek istiyorum. Lüleburgaz’da çok güzel yerler gördüm. Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi gibi büyük bir bina gördüm. İnsanlar burada çok modern. Orada çalışan kadınları görünce çok mutlu oldum. Bunun yanında Lüleburgaz Yıldızları Motosiklet ve Bisiklet Akademisi (LYMBA) gibi bir yeri ilk defa burada gördüm. Hollanda’da böyle bir şey yok. Bizde spor akademileri var ama böylesine bir akademi yok. Sadece bisiklet tutkunları için bir akademi yok.” İNTERNETTEN BULDU

Bisikletçilerin kullandığı internet uygulaması üzerinden LYMBA’yı bulduğunu söyleyen Deegen, akademiyi bulmasında Lüleburgaz Bisiklet Derneği’nden İnanç Zorlutuna’nın emeğinin büyük olduğunu belirtti. Deegen, “İnanç’la birlikte Lüleburgaz turu yaptık. Lüleburgaz çok modern bir şehir” ifadelerini kullandı. Yaşının 62 olmasına rağmen kendisini 22 yaşında gibi hissettiğini söyleyen Deegen, “Bisikletle dünyayı gezme planını koronavirüsten önce yaptım. Şimdi yola çıkmak için tam zamanı. Hem hâlâ enerjim var, hem de gücüm yerinde. O zaman bisiklet artı uçakla Kırgızistan’a gitmek istiyordum. O zaman koronavirüs hastalığına yakalandım. Antrenman yapamamıştım. Biraz zayıflamıştım. Ama planımı değiştirmedim. Belki havaalanı kapalı olabilir diye bisikletle yola çıktım. Koronavirüsü yendim, şimdi de bisikletle dünyayı yeneceğim.”