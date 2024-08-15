×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERAvrupa Haberleri

Türkçenin büyük kaybı

Güncelleme Tarihi:

#FRANKFURT#Sabri Çakır#AVRUPADAN HABERLER
Türkçenin büyük kaybı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2024 14:36

Almanya’da Türk çocuklarının girdiği derslerde okutulan 40 Türkçe ders kitabının yazarı, Türkçe öğretmeni ve araştırmacı yazar Sabri Çakır, 69 yaşında hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Almanya’da 61 yıllık göç tarihinde silinmez izler bırakan, Türkçenin yurt dışında yaşaması ve gelişmesi için özveriyle çalışan öğretmen Sabri Çakır, 1955 yılında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Beylerli köyünde dünyaya geldi. Isparta Gönen’de başladığı ilkokul öğretmenliği öğrenimini, Çanakkale Öğretmen Okulu’nda bitirdi ve İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun Almanca bölümünden lisans diploması alarak mezun oldu. 1979 yılında Gelsenkirchen’e gelen Çakır, hem Türkçe öğretmeni hem de Almanya’da okutulan Türkçe kitaplarının yazarı olarak uzun yıllar eğitimci olarak hizmet verdi. Sabri Çakır’ın kaybı, yıllardır yetiştirdiği öğrencileri ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Hessen Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER) adına Başkan Zeynel Fırat, Avrupa Türk Öğretmenler Federasyonu (ATÖF) adına eş başkanlar Yadel Oktay Coşkun ve Yücel Tuna, ‘Sabri Öğretmen’ için yayımladıkları mesajlarla üzüntülerini paylaştılar.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#FRANKFURT#Sabri Çakır#AVRUPADAN HABERLER

BAKMADAN GEÇME!