Türkçenin büyük kaybı

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Almanya’da 61 yıllık göç tarihinde silinmez izler bırakan, Türkçenin yurt dışında yaşaması ve gelişmesi için özveriyle çalışan öğretmen Sabri Çakır, 1955 yılında Denizli’nin Çardak ilçesine bağlı Beylerli köyünde dünyaya geldi. Isparta Gönen’de başladığı ilkokul öğretmenliği öğrenimini, Çanakkale Öğretmen Okulu’nda bitirdi ve İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu’nun Almanca bölümünden lisans diploması alarak mezun oldu. 1979 yılında Gelsenkirchen’e gelen Çakır, hem Türkçe öğretmeni hem de Almanya’da okutulan Türkçe kitaplarının yazarı olarak uzun yıllar eğitimci olarak hizmet verdi. Sabri Çakır’ın kaybı, yıllardır yetiştirdiği öğrencileri ve meslektaşları arasında büyük üzüntü yarattı. Hessen Türk Öğretmenler Derneği (TÖDER) adına Başkan Zeynel Fırat, Avrupa Türk Öğretmenler Federasyonu (ATÖF) adına eş başkanlar Yadel Oktay Coşkun ve Yücel Tuna, ‘Sabri Öğretmen’ için yayımladıkları mesajlarla üzüntülerini paylaştılar.