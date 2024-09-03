Türkçemizi ve kültürümüzü yeni nesillere öğretelim!

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T.C. Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı’nın himayesi ve T.C. Berlin Büyükelçiliği Eğitim Müşavir Vekili Prof. Dr. Erdal Tanas Karagöl’ün ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, geçmiş eğitim ve öğretim yılının değerlendirmesi de yapıldı. Berlin Başkonsolosluğu’nda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve sivil toplum kuruluşların başkanlarıyla yöneticilerinin de katıldığı etkinlikte, Başkonsolos Şanlı, Müşavir Vekili Prof. Karagöl birer konuşma yaptılar. Etkinlikte ayrıca öğretmenler adına Mukaddes Karaağaç ve öğrenciler adına da Yağmur Çalışkan isimli bir öğrenci yaptıkları konuşmalarda Türkçe ve Türk Kültürü derslerinin önemini vurguladılar.

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‘HER TÜRLÜ YAPICI FİKİR, ÖNERİ VE ELEŞTİRİYE AÇIĞIZ’

Başkonsolos Şanlı, “Türkçe ve Türk kültürünün gelecek nesillere aktarılması birinci önceliğimizdir. Sivil toplumumuzun bu çabalarımıza desteğinin devamı önem taşımaktadır. Bu noktada, bir sivil toplum inisiyatifi olarak doğan eğitim platformunun geride bıraktığımız eğitim-öğretim yılında faydalı istişarelere sahne olduğunu gördük ve bunun devamını diliyoruz. Sivil toplumumuzdan, Türkçe ve Türk kültürü derslerimizin velilerimize daha geniş çapta tanıtılması konusunda da desteklerinin sürmesini bekliyoruz. Eğitim konusunda her türlü yapıcı fikir, öneri ve eleştiriye açık olduğumuzu belirtmek isteriz. Eğitim Ataşeliğimize bu zamanlı etkinlik için teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

‘TÜRÇENİN SESİ OLMAK İÇİN BURADAYIZ’

Prof. Dr. Karagöl de, bu yıl 29 öğretmenimiz 38 ilkokul, 27 sivil toplum kuruluşu olmak üzere toplamda 65 kurumda 2 bin 283 öğrenciye eğitim verileceğini söyledi. Federal Almanya Cumhuriyeti ile Türkiye arasında eğitim alanındaki ilişkilerin 1957 yılında imzalanan ‘Türkiye-Almanya Kültür Anlaşması’ ile başladığını da hatırlattı. Öğretmen Mukaddes Karaağaç da “Bizler Türkçenin ve Türk kültürünün sesi olmak için buradayız” derken, “2016-2021 yılları arasında Berlin Eğitim Ataşeliği’nde Türkçe ve Türk Kültürü öğretmeni olarak çalıştım. Bu sene bu güzel ve anlamlı görev tekrar nasip oldu. Öğrencilerimle yeniden Türkçemizin ve kültürümüzün güzelliklerini paylaşacak olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyorum” açıklamasında bulundu. Berlin’in Spandau kesiminde okula giden Yağmur Çalışkan isimli bir kız öğrenci de kendilerine böyle bir olanak sunulmasından mutluluk duyduklarını vurguladı. Mükemmel Türkçesi, telaffuzu ve diksiyonuyla katılımcıları hayran bırakan Yağmur, “Türkçe ve Türk kültürü dersleri en sevdiğim ders” derken, katılımcılardan büyük alkış aldı.