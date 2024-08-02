‘Türkçe ve Türk Kültürü derslerine İlgi Artıyor’

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MÜNİH Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “2022-2023 eğitim öğretim yılında 2 bin 087 olan Türkçe ve Türk Kültürü derslerini alan öğrenci sayımız 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2 bin 503 oldu. Son dönemde Eğitim Ataşeliğimiz tarafından yapılan veli bilgilendirme toplantılarında ve yaptığımız her ziyarette eğitim faaliyetlerimizi dile getiriyor, ana dil eğitiminin önemini toplumumuzla paylaşıyoruz. Toplumumuzun değerli üyelerinin teveccühüyle; 2024-2025 eğitim öğretim yılında geçmiş dönemlerdeki öğrencilerimize ek olarak 392 yeni dilekçe Ataşeliğimize iletilerek ders görecek öğrenci sayımız şu an itibariyle 3 bine yaklaştı” dedi.

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‘BU SAYIYI DAHA ARTIRMALIYIZ’

Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılarak öğretmenlerimizin faaliyetlerine destek olan tüm toplumumuza teşekkür ediyor, derslere katılmaya davet ediyoruz diyen Başkonsolos Erdoğan, “Türkçe ve Türk Kültürü derslerine katılmak isteyen toplumumuzun üyeleri ataşeliğimizin web sitesinde (www.munih.meb.gov.tr) yer alan dilekçeyi doldurarak, ataşeliğimize veya eğitim görmekte oldukları okula iletebilirler. Geçtiğimiz eğitim dönemi içerisinde gerçekleştirilen 23 okul ziyareti kapsamında Münih Merkez’de ilişkilerimizi geliştirerek, Gymnasium seviyesindeki çok sayıda öğrencimizin de ana dil derslerine katılımını sağladık. Bu faaliyetlerimizde iş birliği içerisinde olduğumuz Alman dostlarımız ve eğitim sorumlularıyla geliştirdiğimiz iyi ilişkilerin gelecekte de devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “237 ayrı okulda, Güney Bavyera’nın her noktasında devam eden derslerimizde önümüzdeki dönem içerisinde ders verilecek okul sayısı da siz velilerimizin desteğiyle artacaktır. Daha önce Türkçe ve Türk Kültürü dersi vermediğimiz; Taufkirchen, Landsberg am Lech, Garmisch-Partenkirchen, Penzberg, Tutzing, Mittenwald ve Starnberg’de yeni dönemde derslerimize başlayacak, daha çok bölgeyi de dahil edeceğiz. Türkçe ve Türk Kültürü derslerimize katılımın yükselmesinde emeği geçen herkese başta öğretmenlerimiz olmak üzere teşekkür ediyoruz.”

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