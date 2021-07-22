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Avrupa
AA / Fotoğraf: DPA, twitter.com/ArminLaschet
Haber Giriş: 22.07.2021 - 09:49 | Son Güncelleme:

Türkçe ve Almanca bayram mesajı

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Türkçe ve Almanca bayram mesajı

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Başbakanı Armin Laschet, Almanya’daki Müslümanlara iyi, huzurlu ve sağlıklı Kurban Bayramı diledi.

Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı da olan Laschet, Twitter’dan Kurban Bayramı’na ilişkin Almanca ve Türkçe paylaşımda bulundu. Dünyanın her yerinde Müslümanların bu günlerde Kurban Bayramı’nı kutladığına işaret eden Laschet, “Almanya’da yaşayan Müslümanlar da bizim bir parçamızdır. Hepsine iyi, huzurlu ve sağlıklı bayramlar diliyorum” ifadesini kullandı.

Türkçe ve Almanca bayram mesajı

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