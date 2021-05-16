Türkçe medyanın acı kaybı!

TİYATRO eğitimi almak için geldiği Almanya’da bir rastlantı sonucu radyoculuğa başlayan Güner Yüreklik, uzun süredir ağır hastalıklarla boğuşuyordu. Berlin’de Türkçe yayın yapan ‘Multikulti Türkçe Redaksiyonu’nun kurucularından usta gazeteci Yüreklik, aynı zamanda uzun yıllar Cumhuriyet gazetesi için Almanya’da muhabir ve yazar olarak çalışmıştı.

MESLEKTAŞLARINA ÖRNEK OLDU

Eski adıyla SFB yeni adıyla RBB Multikulti radyosundan 2007 yılında emekliye ayrılan Yüreklik, Türkçe’yi özenli kullanmaya önem veren ve gazetecilik ilkelerinden ödün vermeyen tutumuyla birlikte çalıştığı tüm meslektaşlarına örnek oldu. 1960’lı yıllarda Berlin’de Türk Toplumcular Ocağı’nın (daha sonra Avrupa Türk Toplumcular Federasyonu–ATTF–oldu) ve 1970’li yıllarda Almanya Türk Öğrenci Federasyonu’nun (ATÖF) kurucuları ve yöneticileri arasında yer alan usta gazeteci Güner Yüreklik Berlin’de toprağa verilecek.