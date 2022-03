Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali 31 Mart’ta başlıyor

Haberin Devamı

31 Mart 2022’de başlayıp 3 Nisan 2022 akşamı sona erecek festival, Londra’nın Enfield ilçesinin geçen dönem Belediye Başkanı Saray Karakuş ve tiyatro oyuncusu Ümit Baysal tarafından organize ediliyor. Festivalin bu yıl ki ana teması pandemi koşullarından esinlenerek ‘Akıl ve Ruh Sağlığına Farkındalık’ olarak belirlenmiş. Bu yılki festivale Türkiye’den Demet Evgar, Ferhat Göçer, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Yekta Kopan, Cansel Elçin, Necmettin Çobanoğlu, Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu, ve Ayçe Abana gibi isimler katılacak.

TİYATRO, SÖYLEŞİ, ŞİİR DİNLETİSİ...

Kuzey Londra’daki Edmonton Millfield Art Centre, Chickenshed Theatre ve Salisbury Art Centre ‘da yapılacak festivalde tiyatro oyunları, söyleşiler, şiir dinletileri ve çeşitli atölyeler yer alacak. Londra Türkçe Konuşanlar Festivali biletleri, Millfield Art Centre, Chickenshed Theatre ve Salisbury Art Centre web sitelerinden online olarak alınabilir.

Londra Türkçe Konuşanlar Festivali Programı:

31 Mart Perşembe

Millfield Tiyatrosu

19.30: Marx Döndü- Süleyman Zencir





1 Nisan Cuma

Millfield Tiyatrosu

18.30: Gala- Özel misafirler:

Demet Evgar, Yekta Kopan, Cansel Elçin, Halil Ergün, Meltem Cumbul, Necmettin Çobanoğlu, Nurgül Yeşilçay, Afra Saraçoğlu, Ferhat Göçer, Hale Soygazi ve Ayçe Abana. Hemen ardından, Londra Emek Sahnesi ekibi Saray Karakuş’un yazıp yönettiği Fatoş Törer’in yardımcı yönetmenlik yaptığı oyun ‘Zaman Savrulurken’

İngilizce alt yazılı olacak oyun aynı zamanda ‘işaret dili’ ile anlatılacak.

2 Nisan Cumartesi

Chicken Shed Tiyatrosu

12.00: Sanat terapi atölyesi. Art Therapy (Orenda Psikoloji Kliniği)

13.00: Volkan Yosunlu ve Burcu Tuna- Oyunculuk atölyesi.

13.00: Pinokyo. The Magic Paper Tiyatrosu tarafından ilk kez Türkçe dilindeki kukla çocuk oyunu. Prömiyeri Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nde yapacak.

Pinokyo - The Magic Paper Tiyatrosu tarafından ilk kez Türkçe dilindeki kukla çocuk oyunu Premierini Türkçe konuşanlar tiyatro festivalinde yapacak.

14.00: TCCA -Yetenekli Kıprıslılar. Yetenekli Kıprıslılar Tiyatro Ekibi. ‘Aradığım Adamı Buldum’ oyunu.

15.00: 2. Seans

Pinokyo - The Magic Paper Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Pinokyo’nun ikinci seansı İngilizce olacak.

15.00: Halil Ergün ve Necmettin Çobanoğlu- Söyleşi.

16.00: Cansel Elçin etkili kitap okuma atölyesi.

16.30: Yekta Kopan- Söyleşi.

20.00: Nurgül Yeşilçay ve Afra Saraçoğlu. Bir Barda Bir Gece oyunu sahnelenecek.

3 Nisan: Salisbury Art Centre Edmonton

12.00: Salon-1

Acacia- Ayşe Çetin Erzurumlu

Resim Çocuk Sanat Atölyesi 8+ yaş grupları için.

12.00: Salon -2

Sanatçı Kübra Müjde’den Qbicart Çocuk Sanat Atölyesi 5+ yaş grupları için.

12.00: Salon -3

Yetişkinlere masal atölyesi. Eda Bayraktar.

3 Nisan Chickenshed Tiyatro

14.00: Meddah (dünyanın eski zamanlarında) oyunu.

Mavi Production -Pan Production.

Studio Tiyatrosu

16.00: Kontak Less.

Yazan Yöneten: Zehra Bilgin. Teknik ekip: Niko Doğu- Thomas Rae. İnteraktif Tiyatro Oyunu. Türkçe versiyonunun prömiyeri Türkçe Konuşanlar Tiyatro Festivali’nde yapılacak.

16.00: Ben Varım isimli gençlere özel sanat atölyesi / Mavi Production ve Paul Everitt tarafından yürütülecek olan atölye, 15-16-17 yaş gruplarına hitap edecek.

17.00: Kontak Less- (İkinci seans) Studio Tiyatro Salonu’nda. Yazan ve Yöneten: Zehra Bilgin. Teknik ekip: Niko Doğu- Thomas Rae.

20.00: Ferhat Göçer. ‘Sabahattin Ali’ adlı tiyatro gösterisi.

