Türkçe eğitimin yeri okullardır

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FÖTEV NRW Eş Başkanları Dr. Aysun Aydemir ile Dr. Ali Sak tarafından yapılan açıklamada, özellikle Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı’nın (YTB) maddi desteği ile ‘hafta sonu okulları’ adı altında değişik dernek ve camilerde Türkçe dersleri verildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: “Bunu, son olarak Bielefeld örneğinde olduğu gibi, Türkçenin cami ve sivil toplum kuruluşları üzerinden sunulmasını Türkçeye verilebilecek en büyük zarar olarak görüyoruz. Türkçe derslerinin okullarda verilmesi ve derse katılımın artırılması için yıllardır emek sarf eden bizler, bu tür uygulamaların acilen durdurulmasını istiyoruz. Bu tür uygulamalar Türkçenin giderek okul sistemi dışına atılmasının önünü açacak, toplum içinde görünürlüğünü kaldırarak prestijini zedeleyecek, Hollanda örneğinde olduğu gibi bir süre belirli derneklerin inisiyatifinde kalıp zamanla kaybolup gidecektir.”

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‘KATILIMI OLUMSUZ ETKİLER’

“Bu uygulamalar, değişik siyasi nedenlerden dolayı Türk unsuruna şüpheyle yaklaşan Alman kamuoyunun güvenini daha da azaltacak, bu konuyla uğraşan STK’ların, özellikle de veli ve öğretmen derneklerinin çalışmalarına, bu bağlamda Türkçeye önemli ölçüde zarar verecektir. Bu gelişmeler, okullardaki Türkçe dersine katılımı daha da olumsuz etkileyecek bir sürecin önünü açacaktır. Bunun yanı sıra, yıllarca eğitim bakanlıklarına taleplerde bulunarak Türkçenin okullarda eğitim sisteminin bir parçası olması ve mevcut bulunduğu konuma gelmesi için büyük çaba sarf etmiş olan bizlerin emeklerini boşa çıkarma tehlikesi doğuracaktır. Derneklerin ve özellikle de camilerin görevi, Türkçe dersi vermek değildir. Türkçe, okullarda öğretmenler tarafından verilir ve verilmelidir. Türkçe derslerinin camilerde verilmesi, pedagojik, sosyolojik ve dil bilimi açısından ve aynı zamanda siyaseten de yanlıştır.”